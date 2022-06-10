Сотовые телефоны и сим-карты пытались передать осуждённым в СКО

Новости МТРК

20:31 10 Июня 2022

В Айыртауском районе в учреждении ЕС-164/ 8 задержали мужчину. Он пытался перебросить через ограждения колонии телефоны с сим-картами. Устройства предназначались осуждённым. С начала года это уже второй факт попытки правонарушения. В департаменте уголовно-исполнительной системы напоминают об административной ответственности за факты переброса запрещённых предметов на территорию закрытых учреждений. Граждане будут привлекаться по статье 48-й, что влечёт за собой предупреждение или штраф в размере 10 МРП, это более 30 тысяч тенге.

Читайте также

Праздник для детей провели во дворце школьников
Первая региональная диалоговая площадка «Talqylau» при партии «AMANAT»
В Жамбылском районе открыли этноаул
Волонтеры местного филиала РОО «Әділдік Жолы» следят за сдачей ЕНТ
В Петропавловске состоялась диалоговая площадка для работников сферы дошкольного образования
Более 20 законов изменят, если примут поправки в Конституции
Объем ипотечных кредитов в Казахстане за год вырос на 1 трлн тенге
Как развиваются сёла в СКО?
Важность предстоящего референдума обсудили на встрече с депутатом в с.Бесколь
Меньше всего вложений в сферу энерго- и теплоснабжения зафиксировали в СКО
1 июня на ипподроме «Кулагер» открылся новый конно-спортивный клуб
Более 900 млрд тенге составил ВВП СКО в сельском хозяйстве