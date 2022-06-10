Сотовые телефоны и сим-карты пытались передать осуждённым в СКО

В Айыртауском районе в учреждении ЕС-164/ 8 задержали мужчину. Он пытался перебросить через ограждения колонии телефоны с сим-картами. Устройства предназначались осуждённым. С начала года это уже второй факт попытки правонарушения. В департаменте уголовно-исполнительной системы напоминают об административной ответственности за факты переброса запрещённых предметов на территорию закрытых учреждений. Граждане будут привлекаться по статье 48-й, что влечёт за собой предупреждение или штраф в размере 10 МРП, это более 30 тысяч тенге.