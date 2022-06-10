Социально-экономическое развитие Есильского района

Медет Оспанов на площадке региональной службы коммуникаций рассказал, как развивается Есильский район. Аким отдельно остановился на каждой сфере, не обошел стороной и промышленность.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района:

-В двух сёлах района в сфере промышленности производится добыча щебня. На сегодня карьеры работают. Продукция реализуется по нашей области в строительстве дорог, домов. Еще есть ТОО «Аулие Голд Майнинг», которое тоже на сегодня работает. Там ведётся еще исследование по запасам. На ближайшие 2-3 года объемом работ предприятие обеспечено.

Обеспечено оно и рабочей силой, чего нельзя сказать о других предприятиях Есильского района, отметил Медет Оспанов. В новом году создали 260 рабочих мест, свободных вакансий очень много, было бы желание работать. В районе ощущается острая нехватка механизаторов, агрономов, ветеринаров и бухгалтеров. Эти, казалось бы, популярные на селе профессии в районе не очень востребованы. Отчасти потому что, кто-то предпочитает работать на себя. Такой выбор в Есильском районе сделали почти 850 человек. Гораздо острее, чем нехватка кадров, стоит вопрос водоснабжения сёл.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района:

— Если у нас в районе 53 села, то только 19 сел обеспечены групповым водопроводом, в остальных селах вода из локальных систем водоснабжения, т.е. берется из скважин. СКЛЕЙКА В селе Ильинке в 2021 году провели работу по разводящим сетям, в этом году выделены с области средства. Восстанавливаем резервуар чистой воды с дальнейшем подключением внутри разводящих сетей.

В начале этой недели акимат Есильского района заключил договор с профильной компанией на сумму 60 млн тенге, чтобы разработать проекно-сметную документацию и построить водопроводы и отводы к 13 селам. В них живут больше 6 тысячи человек. Кроме того, продолжаются конкурсные процедуры по реализации проекта по строительству сетей водоснабжения в селе Булак. Его стоимость 837 млн тенге. Конкурсы и разработка ПСД это, конечно, хорошо, но сельчанам нужен реальный результат. Такой же, как с дорогами, например. В 2021 в Есильском районе восстановили больше 26 км асфальтного полотна. Средний ремонт внутри поселковых дорог провели в 4 селах, в этом году к ним добавятся еще два населенных пункта. Для сельчан это большая радость, как и для тех, для кого Есильский район стал вторым домом совсем недавно. В прошлом году туда из трудоизбыточных регионов страны переселились 67 семей, в 2022 переедут еще 58.

Дарья Пышмынцева