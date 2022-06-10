В рамках акции «Стоп ДТП!» в селе Ивановке Аккайынского района к административной ответственности привлекли 46-летнего мужчину. В состоянии алкогольного опьянения и без прав он управлял мотоциклом.

ЛЮФТ:

— Это статья 608, часть 6 Административного кодекса РК. Знаете, что будет за это? Административный арест на 15 суток) Задержан пьяный водитель на мотоцикле в Аккайынском районе.

Похожий случай, но с трезвым мотоциклистом, ранее лишенным водительских прав, патрульные полицейские выявили в Петропавловске.

ЛЮФТ:

— А почему я лишен, не имею… — Вы же водительских лишены? То есть, если водительских лишаются, значит автоматически лишаются правом управления мотоциклами, легковыми, грузовыми, тракторами, сельскохозяйственными транспортными средствами.

С 8 июня проводится акция «Стоп-ДТП!», направленная на предупреждение грубых нарушений ПДД, в том числе — со стороны водителей двухколесного транспорта. Мотоциклы, мопеды, электросамокаты, велосипеды — в зоне внимания водители всех видов транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Активизированы рейды, усилена работа по разъяснению правил езды на скутерах среди несовершеннолетних.

Канат Алимжанов — командир батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

«Право управления мопедом предоставляется лицам, достигшим 16-летнего возраста. Водителям велосипеда и мопеда запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров, перевозить груз, который выступает более чем на 50 см по длине или по ширине за габариты, или груз мешает управлению дети должны знать при покупке мопедов, скутеров. Это все, конечно, зависит от вас, родителей.

За два дня акции «Стоп-ДТП!» на дорогах области выявили 719 различных нарушений ПДД. Со стороны пешеходов зафиксировано 174 нарушения, водителей мототранспорта — 15. Операция продлится до 19 июня, но, работа по предупреждению грубых нарушений ПДД и аварий среди водителей двухколесного продолжится в течение всего сезона.

Анна Потеряева