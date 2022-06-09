Ярмарка белорусской обуви продлится до 12 июня

Новости МТРК

21:07 9 Июня 2022

Успейте купить желаемую обувь до 12 июня. По просьбе жителей региона ярмарка белорусской обуви продлевает свои сроки. Это последний шанс приобрести босоножки на лето, ведь после продавцы уходят на каникулы. На днях прилавки пополнились новыми моделями из натуральных материалов.

ДИАНА ШИРОВА, менеджер по продажам:
— Это сандалии, босоножки и туфельки летнего типа. Женский размерный ряд начинается от 36 до 41 размера, мужской — от 40 по 50. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно покупать качественную обувь. Особенно, для проблемных ног, для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище и выступающая косточка.

Вся обувь имеет ортопедическую основу. Действует ярмарка в Петропавловске с 25 мая. Продали здесь более 500 пар обуви. От коллег по работе о ярмарке узнал и Бакыт Сыздыков. Сейчас ищет подходящую обувь на лето, чтобы ногам было свободно и комфортно.

БАКЫТ СЫЗДЫКОВ, житель г. Петропавловска:
— В этом магазине очень широкий ассортимент обуви. Обувь летняя, хорошая, надежная из Беларуси. Белорусская обувь всегда ценится своим качеством. Цены доступные, приемлемые.

Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ч. Уалиханова, 15А. Работают с 10:00 до 19:00.

Гюзель Закария

Читайте также

За рубежом проголосовали почти 73% казахстанцев
Дебаты на тему референдума провели в Kozybayev University
Egov — быстро и эффективно: специалисты госкорпораци проводят обучающие семинары
В селе Краснознаменное Мамлютского района открыт участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем
Более 3 тысяч нарушений скоростного режима выявили в СК
Новости МТРК 09.06.2022
Таланты без границ: люди с особенными потребностями показали мастерство в литературном конкурсе
В Петропавловске состоялась диалоговая площадка для работников сферы дошкольного образования
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 5 городах России
Североказахстанцы о референдуме
Что может измениться в Конституции РК?
Использовали служебное авто во внерабочее время: члены совета по этике провели заседание