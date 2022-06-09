Ярмарка белорусской обуви продлится до 12 июня

Успейте купить желаемую обувь до 12 июня. По просьбе жителей региона ярмарка белорусской обуви продлевает свои сроки. Это последний шанс приобрести босоножки на лето, ведь после продавцы уходят на каникулы. На днях прилавки пополнились новыми моделями из натуральных материалов.

ДИАНА ШИРОВА, менеджер по продажам:

— Это сандалии, босоножки и туфельки летнего типа. Женский размерный ряд начинается от 36 до 41 размера, мужской — от 40 по 50. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно покупать качественную обувь. Особенно, для проблемных ног, для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище и выступающая косточка.

Вся обувь имеет ортопедическую основу. Действует ярмарка в Петропавловске с 25 мая. Продали здесь более 500 пар обуви. От коллег по работе о ярмарке узнал и Бакыт Сыздыков. Сейчас ищет подходящую обувь на лето, чтобы ногам было свободно и комфортно.

БАКЫТ СЫЗДЫКОВ, житель г. Петропавловска:

— В этом магазине очень широкий ассортимент обуви. Обувь летняя, хорошая, надежная из Беларуси. Белорусская обувь всегда ценится своим качеством. Цены доступные, приемлемые.

Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ч. Уалиханова, 15А. Работают с 10:00 до 19:00.

Гюзель Закария