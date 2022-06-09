В СКО 126 лиц нарушили антикоррупционные ограничения

В Северо-Казахстанской области 126 лиц нарушили антикоррупционные ограничения. Составлено 10 административных материалов на госслужащих, которые занимались предпринимательской деятельностью. Это для чиновников запрет. Ещё 680 материалов собрали на руководителей госорганов за непринятие мер по противодействию коррупции. По 9 материалам наложены штрафы на общую сумму 2,5 млн тенге с конфискацией полученного дохода в размере 6 млн тенге. Ещё одно дело сейчас на рассмотрении в суде.

НУРЛАН ЖАХИН, первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— По статье «Занятие предпринимательской деятельностью госслужащими» лица, на которые действуют ограничения, наказываются штрафом в размере 200 МРП. Мы даже не думали. Это по умолчанию должно идти: госслужащий устраивается, он своё ТОО или ИП должен передать в доверительное управление. Соответсвенно с юстиции руководитель должен запросить данные. А что касается декларации, это тоже по умолчанию. Принимается должностное лицо, руководитель запрашивает уведомление, сдал он декларацию или нет. В данном случае получилось так, что многие руководители подписывали приказ, не знаю о том, что они декларацию не сдавали. Это является нарушением антикоррупционного законодательства.

Айгерим Мукашева