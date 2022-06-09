В Казахстане будет введён новый порядок принятия законов

О переходе к новой политической модели говорили на площадке службы центральных коммуникаций. Старт им дан после республиканского референдума, в котором приняли участие 8 млн человек. Это 68% населения.

АЛМА МУКАНОВА, вице-министр юстиции РК:

— На референдум вынесен только один вопрос. За положительное решение проголосовали более 6 млн человек, это 77%. Против принятия изменений и дополнений в Конституцию проголосовали 18%. Это около 1,5 млн человек. То есть, мы видим, что уровень поддержки был высоким. 2,5% бюллетеней признаны недействительными.

По словам вице-министра, в стране введут новый порядок принятия законов. Мажилис принимает, Сенат одобряет. Это касается всех законопроектов, как рядовых, так и конституционных.

АЛМА МУКАНОВА, вице-министр юстиции РК:

— Норма вступает в силу с 1 января следующего года. Но вводится в действие по мере истечения срока полномочий или полного их прекращения. То есть 15 депутатов Сената, назначаемых Президентом, будут сохранять свои полномочия до истечения срока.

Это значит, что депутатам дадут доработать положенный срок. А вот на их место уже придут народные избранники, выбранные по новым правилам. В общем, за один день вся система не поменяется. Это касается также Конституционного совета и счётного комитета. Они будут действовать, пока не внесут изменения в главный закон страны. Только после этого создадут Конституционный суд и Высшую Аудиторскую палату.

Айгерим Мукашева