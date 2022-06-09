ПРИОСТАНОВКА ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

На Петропавловской телевышке приступили к ремонтным работам, а это значит, что теперь с 9 утра и до 17:00 телерадиовещание будет приостановлено.

Демонтаж аналогового оборудования также будут проводить и в районах на радиотелестанциях в Рузаевке и Узынколе. Ремонтные работы организуют в несколько этапов, и на весь период всё теле и радиовещание будет недоступно. На областной РТС демонтаж оборудования начнут с 13 по 17 июня, затем с 11 по 15 июля и закончат с 8 по 12 августа.

ДУЛАТ МУСАФИРОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ РАДИОТЕЛЕВЕЩАНИЯ

— Также на РТС «Узынколь» района Магжана Жумабаева будут 3 этапа работы, с 20 по 24 июня, с 18 по 22 июля, и с 15 по 19 августа. А на РТС «Рузаевка» района им. Г. Мусурепова работа будет проводиться с 25 по 29 июля. Время проведения работ на всех станциях — с 9:00 до 17:00 часов. В это время будет полное отключение сервиса: и радио, и телевидение.