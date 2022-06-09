Аким СКО встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РК

Возможности для взаимовыгодного сотрудничества обсудили аким СКО и Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Казахстане.

МОНИКА ИВЕРСЕН, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РК:

— Что касается экономики, есть много отраслей, где можно расширить наше сотрудничество. Это могут быть сферы экологически чистых производств, возобновляемых источников энергии, «зелёная» экономика, здравоохранение и, конечно, сельское хозяйство. Вопрос продовольственной безопасности сейчас актуален.

Наша область производит 12% всей сельхозпродукции страны. Из 2,5 млн тонн маслички треть — урожай СКО. Потому инвестиции в развитие сельского хозяйства для нас в приоритете. Один из успешных проектов — завод по сборке техники немецкой компании «Claas». В прошлом году выпустили 92 комбайна, все реализовали. Цены были на 20-25% ниже привозных. В этом году планируют собрать 150 единиц техники.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— И с каждым годом проект «Claas» будет расширяться. Мы видим высокую заинтересованность наших сельхозтоваропроизводителей. Проект «Claas» можно считать якорным для немецкого бизнеса.

После и другие немецкие компании стали присматриваться, отмечает Посол. Для бизнесменов важно, чтобы не было лишней бюрократии и отставаний по срокам. Всё должно быть точно и конкретно. Сейчас на СК обратили внимание несколько зарубежных компаний.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Первыми ласточками могут быть компания «REIMANN». Руководство компании приезжало. Они в Германии сотрудничают с компаниями «Claas» и «HORSCH», занимаются поставками комплектующих в Германии для заводов. Поэтому сейчас мы отрабатываем с ними возможность работать у нас в Петропавловске.

Они занимаются сборкой прицепной сельхозтехники, сотрудничают в Германии с «Claas». Компания «REIMANN» подала документы, чтобы стать участниками СЭЗ. Сборка сельхозтехники — только первый шаг. Теперь надо максимально локализовать производство в нашей области. Посол отметила, что при встрече с бизнесменами Германии обязательно расскажет, какие условия для предпринимателей созданы на севере нашей республики. Также сообщила, что всё больше зарубежных компаний обращают внимание на Казахстан.

Айгерим Мукашева