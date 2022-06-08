STEM-педагог — учитель будущего

От теории к практике. В филиале «Өрлеу» провели вебинар для педагогов малокомплектных школ. Их в области 366. Постепенно учителя каждой из них оказываются за партами регионального центра. Здесь они повышают квалификацию, обучаются новым направлениям образования. Сегодня, например, 25 североказахстанских преподавателей учатся основам модели, которая объединяет в единую систему естественные науки и инженерные предметы.



АЛМА МУРЗАЛИНОВА, директор ФАО «НЦПК «Өрлеу» по СКО:

— «STEM — известная в мировом образовании аббревиатура. То есть эта аббревиатура обозначает междисциплинарный подход в обучении наших школьников, дошкольников, студентов колледжей и вуза, которые позволяют готовить в зарубежной практике умную квалифицированную рабочую силу. »

Познать методы STEM-обучения из Есильского района приехала Наталья Бабенко. В Корнеевской средней школе она преподаёт сразу три предмета — географию, химию и биологию. Естественные науки требуют постоянного усовершенствования знаний, говорит преподаватель, поэтому каждые три года она повышают свою квалификацию. По словам Натальи, новшествам в системе обучения дети только рады.



НАТАЛЬЯ БАБЕНКО, учитель Корнеевской средней школы, Есильский район:

— «Всё хорошо, что новое. Для них с начала это всё необычно. Потом они втягиваются в процесс и это не замечается. Когда новые методы применяешь, для них это интересно. С каждого курса мы выносим что-то новое, усовершенствуем полученные знания, применяем их в практике. »

В региональном центре в год проводят не менее 6-ти таких вебинаров. Подключаются к ним онлайн и преподаватели из Мангыстауской области.

Жанель Бисенбаева