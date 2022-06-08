Зерна хватит? Ход посевной кампании обсудили в Правительстве

Об итогах посевной кампании доложил аким СКО на заседании правительства. В регионе завершены весенне-полевые работы на площади 4 млн 300 тысяч га. В рамках диверсификации площади подсолнечника увеличены в 1,7 раза, чечевицы — в 1,5. Площадь социально значимой гречихи составила более 10 тысяч га.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— На проведение весенне-полевых работ выделено 71 тысяча тонн льготного дизельного топлива. Планируется внести 170 тысяч тонн минеральных удобрений. На сегодня внесено порядка 100 тысяч тонн на площади 1,5 млн га. Оставшиеся 70 тысяч тонн будут внесены в вегетационный и послеуборочный периоды. Среднее количество осадков за май составило почти 25 мм.

При том, что норма 32 мм. Компенсируют недостаток осадков агротехнические мероприятия. Закрытие влаги в СК провели на 100% площадей. Глава минсельхоза отметил, прогноз погоды на июнь благоприятный. По данным «Казгидромета», ожидается выпадение осадков во всех зерносеющих регионах. Ербол Карашукеев прогнозирует урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Что касается пшеницы, её урожай будет 13-13,5 млн тонн. Если будут дожди, то урожай будет выше прошлогоднего на 15%. Для того, чтобы свести к минимуму влияние погоды, в СК ежегодно повышают качество семян.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В текущем году показатель сортообновления составит 9,2%, что соответствует научно обоснованным нормам. Ежегодно ведётся работа по финансированию весенне-полевых и уборочных работ. Так, в текущем году «Аграрной кредитной корпорацией» выделено 20 млрд тенге. Через «КазАгроФинанс» профинансировано 231 заявка на 8 млрд тенге. По программе форвардного закупа профинансировано 106 заявок на 29,5 млрд тенге.

Такая финансовая поддержка, а ещё помощь с минеральными удобрениями и удешевлённым топливом должна помочь аграриям. Перед ними важная задача — продовольственная безопасность всех казахстанцев.

ЕРБОЛ КАРАШУКЕЕВ, министр сельского хозяйства РК:

— Вместе с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур, площади зерновых сокращены на 285 тысяч га. Наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличные на 25 тысяч га, картофеля на 2 400 га, овощей на 1 700 и кормовых культур на 448 тысяч га.

Дефицита продуктов быть не должно, отмечает глава минсельхоза. Сырья для производства будет достаточно. А что касается цен на продукты питания, министр сообщил, стоимость зависит не только от контроля со стороны Правительства, но и от мирового рынка. Например, если цена на картофель или подсолнечное масло будет расти, то в правительстве будут принимать сбалансированные меры. Чтобы и у нас цены не подскочили, и чтобы весь товар не ушел за границу. Будем надеяться, что не получится, как с картофелем и подсолнечным маслом в прошлом году, и сахаром в текущем.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр Республики Казахстан:

— При этом, согласно мартовскому бюллетеню ООН, в текущем году урожай пшеницы в Казахстане превышает среднегодовые показатели. При среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность.

Алихан Смаилов отметил положительную динамику посевных работ и дал ряд поручений. Одно из них касается поддержки научных исследований и развития агронауки. Особенно выведению засухоустойчивых высокоурожайных сортов, подходящих для климатических условий нашей страны.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр Республики Казахстан:

— Также поручаю заранее обеспечить заключение контрактов на поставку растениеводческой продукции. Провести детальное обсуждение с бизнес-сообществом планируемых изменений по совершенствованию мер господдержки субъектов АПК.

Глава правительства поручил проконтролировать своевременную поставку пшеницы в «Продкорпорацию». Это важный вопрос, поскольку именно из неё будут делать муку для стабфондов и выпекать социальный хлеб.

Айгерим Мукашева