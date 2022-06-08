В Петропавловске произошли два ДТП с участием двухколесного транспорта

Новости МТРК

22:47 8 Июня 2022

В Петропавловске 6 июня произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием двухколесного транспорта. Утром по улице Набережной 28-летний парень, управляя автомашиной «Аudi», при осуществлении манёвра допустил столкновение с мотоциклом. В результате 34-летнего водителя и пассажирку «Yamahа» доставили каретой скорой помощи в больницу. Почти в 19.00 часов вечера того же дня по улице Потанина автомобилист допустил столкновение с 15-летним скутеристом. Последний в результате ДТП получил травмы. По фактам ДТП собраны материалы и для принятия процессуального решения переданы административным полицейским.
Стражи порядка призывают всех участников дорожного движения к бдительности и осторожности. Напоминают, что водители и пассажиры двухколесного транспорта всегда должны находиться в застёгнутом мотошлеме, использовать световые приборы. Запрещено управлять скутером лицам, не достигшим 16 лет и не знающим ПДД. С начала года в регионе произошло 4 ДТП с участием двухколесного транспорта.

Анна Потеряева

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