Боялась, что не возьмут на работу: история девушки с инвалидностью II-группы

Отучилась в школе, закончила колледж, устроилась на работу. Буквально 5 лет назад жизнь Лилии Боевой шла по привычному для многих сценарию. Точкой старой или началом новой истории стали последние несколько лет, а именно 2018-ый, когда Лилия узнала, что под сердцем носит малыша. Но, вслед за радостной новостью пришла грустная. На пятом месяце беременности горожанке врачи диагностировали спинальную мышечную атрофию.



ЛИЛИЯ БОЕВА, жительница г. Петропавловска:

— «Во время беременности получила инвалидность. На протяжении трёх-четырех лет болела, воспитывала ребёнка. После переживала, что не смогу устроиться на работу. Но, обратилась в центр занятости и мне предложили ряд вакансий, из которых я выбрала подходящую для себя вакансию».

Лилия остановилась на вакансии помощника работника архива в департаменте санитарно — эпидемиологического контроля. Приступила она к обязанностям уже через три дня после обращения в центр занятости. Устраивают горожанку, как условия работы, так и заработная плата с гибким графиком. Последнее, как никогда, кстати, для матери, которая одна воспитывает 4-летнего сына.



ЛИЛИЯ БОЕВА, жительница г. Петропавловска:

— «Условия меня устраивают. Самое главное — тихо, спокойно, уютно. Коллектив хороший, понимающий. 06.10. Хочется ещё юридическое образование получить. Расти, не стоять на месте. Начать с госслужбы и подниматься выше».

Главное — изъявить желание, формальности на себя берёт центр занятости. Туда ежегодно обращаются около 600 североказахстанцев с ограничениями по здоровью. С начала 2022-ого за работой в организацию пришли 256 человек, 76 % из них уже трудоустроены. Оставшиеся ждут подходящего для себя рабочего места. Кстати, сегодня его можно получить и онлайн.



ЛАРИСА ШЕРЕМЕТЬЕВА, главный специалист отдела занятости управления координации занятости и социальных программ СКО:

— «Для автоматизации процесса разработана цифровая платформа «Электронная биржа труда», где можно в режиме онлайн получить услуги по постановке на учёт в качестве безработного, по назначению выплат по потери работы и по получению работы на субсидированные рабочие места.»

Экономисты, швеи, сотрудники архивов. Атлас профессий включает в себя свыше 3 тысяч специальностей. Кроме того, здесь увеличили срок участия в активных мерах до одного года. Поднялся также размер оплаты труда по всем мероприятиям занятости.

Жанель Бисенбаева