В СКО завершили посевную кампанию. По предварительным данным площадь сева в этом году составляет 4,3 млн га. Из них 3 млн — зерновые и зернобобовые, порядка 1 млн га — масличные. Площади социально значимой гречихи составили 10 тысяч га. В рамках диверсификации посев чечевицы увеличен до 50 тысяч га, а подсолнечника до 103 тысяч. Планируется внести более 170 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 2,7 млн га. С начала года в области приобретено 911 единиц техники почти на 20 млрд тенге. В том числе 177 тракторов, 29 посевных комплексов и 267 зерновых сеялок. На проведение весенне-полевых работ выделено 70 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Конечная цена составила не более 210 тенге за литр. Для поддержки отрасли сельского хозяйства области на 2022 год выделено 44,5 млрд тенге субсидий.

Айгерим Мукашева