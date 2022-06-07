Североказахстанцы жалуются на цветение тополя

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:

— «Пройтись по улице для североказахстанцев, а особенно для аллергиков, стало не самым приятным занятием. Дискомфорт приносит тополиный пух. Так называемый летний снег окутал каждую улицу областного центра».

Спасаются североказахстанцы от атаки тополиного пуха как могут. Кто-то ходит в очках и медицинской маске, многие надеются, что скоро сезон цветения тополя закончится.

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— Мешает, конечно. Снегопада такого зимой не бывает, как летом. В общем-то, это опасно. Дети балуются и поджигают. Приводит все это к пожарам. И в глаза, и в нос, и в уши. Куда этот пух только не лезет. Защищаемся как можем. Маски отменили. Так бы еще маска была».

— Просто надо потерпеть. Деревья зачем спиливать? Это же кислород. Тем более в парке. Возле домов еще можно. Особенно, где газовые участки. Мое мнение такое, что старые тополя спилить бы, а новые посадить.

Опасаются североказахстанцы не на пустом месте. Пух забивается в углах гаражей, хозпостроек и домов, а при малейшей искре разгорается словно горючее. С момента цветения тополя в регионе уже произошел один пожар.

ЖАНАТ КАПАРОВ, старший дознаватель управления по ЧС г.Петропавловска:

— Один случай зарегистрирован на ул. Букетова, 51. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Данное возгорание было ликвидировано до прибытия подразделения противопожарной службы.

Поэтому ЧС-ники просят следить за детьми и объяснять им, что обычная шалость может привести к необратимой трагедии. Борются с летающими повсеместно «снежинками» в городском акимате. С момента цветения тополя уже начали работы по устранению семян.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В связи с большим скоплением тополиного пуха по городу с сегодняшнего дня начинаются работы по поливу участков улиц, где наиболее скапливается пух. Работы будут проводиться периодично. Помимо этого у нас в летний период проводятся работы по спилу аварийных деревьев, в том числе и тополя».

А пока североказахстанцам приходится мириться с дискомфортом и ждать ближайшего дождя, чтобы тот хоть и на время избавил от появившихся неудобств.

Гюзель Закария