На Петропавловской ТЭЦ-2 начали демонтаж обрушившейся трубы

Усть-Каменогорская компания «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» приступила к демонтажу обрушившейся трубы на Петропавловской ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-служба АО «Севказэнерго». Предполагается, что демонтаж части первой дымовой трубы продлится около двух месяцев. Подрядчик, который сейчас ведет работы на ТЭЦ-2, выбрал поэтапный способ. Он включает в себя ручной метод разбора до отметки 30 метров. Затем подключат механизированную технику. При этом, если демонтаж верхних двух слоев и самой железобетонной трубы до отметки 30 метров продлится почти два месяца — до 26 июля, то оставшуюся конструкцию с отметки 30 метров до нулевой уберут уже 3 августа. В отопительный сезон станция будет функционировать с помощью двух дымовых труб и девяти котлоагрегатов. Их будет достаточно для обеспечения города теплом. Чтобы подготовиться к отопительному сезону, на предприятии проводят ремонт оборудования.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, и.о. директора Петропавловской ТЭЦ-2:

-Будет производиться восстановление газоходов. С начала сентября месяца мы планируем на вторую дымовую трубу, которая сейчас находится в ремонте, подлкючить 7 работающих котлов и дополнительно два котла присоединить, которые были подключены на первую дымовую трубу. 1:26 После окончания демонтажных работ и вывоза мусора на вторую дымовую трубу планируется подключить еще два котлоагрегата №1,3. Соответственно при несении максимума нагрузок в осенний и зимний период планируется иметь в строю 11 котлоагрегатов.

Дарья Пышмынцева