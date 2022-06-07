Лучше один раз увидеть: экскурсию в СИЗО провели для подучётных ОСП

Следственный изолятор Петропавловска распахнул свои двери для подучётных отдела службы пробации — в профилактических целях. Здесь сегодня проводят необычную экскурсию.

Список того, что здесь можно делать, довольно скромен, как и в целом, апартаменты подсудимых. Железные кровати, окна с решётками и алюминиевые предметы быта. После гостям показали следственную комнату. Она от остальных практически ничем не отличается. Интерьер везде идентичный: сырые камеры за толстыми железными дверями и решётки, сквозь которых едва виднеется свет. Место, где можно взглянуть на него, конечно, сквозь колючую проволоку всё же есть. Там осуждённые проводят максимум полтора часа в день.



РУСТЕМ САГДЕНОВ, начальник учреждения ЕС 164/1:

— «Пока находитесь на учёте в службе пробации, выполняйте все требования, ограничения, чтобы не попасть в места ограничения свободы,чтобы не оказались в данном помещении.»

Те, кто требования не выполнял, вместо ограничения свободы лишился её на несколько лет. Таких с начала года 50 человек. Теперь они отбывают свой срок за колючей проволокой. Попасть туда после «шоковой терапии» опасается Виталий Сахаров. Полчаса экскурсии за высоким забором учреждения вызвали неприятные эмоции, говорит 21-летний парень.



ВИТАЛИЙ САХАРОВ, подучётный отдела службы пробации г. Петропавловска:

— «Сюда попасть я бы не захотел. Ощущения в этом месте у меня сложились не очень впечатлительные. Всего лишь один час прогулки на свежем воздухе, когда в жизни на улице можно провести гораздо больше времени.»

Незаконное обращение с наркотиками, мошенничество и кражи. Именно за эти проступки ограничили свободу 11-ти поступившим сюда североказахстанцам. Самому молодому, кстати, недавно исполнилось 18 лет.



РОЗА ЖОЛАУШИНОВА, помощник прокурора СКО:

— «Данное мероприятие проводится в текущем году не в первый раз. Проводится оно в целях осуществления контроля, профилактики, а также недопущения повторных уголовных правонарушений.»

Всего в области без изоляции от общества свой срок отбывают свыше 1200 человек.

Жанель Бисенбаева