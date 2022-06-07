К.-Ж. Токаев: референдум прошёл на высоком уровне

Глава государства подвёл итоги референдума и обратился к народу Казахстана. Труд, знания и гражданская активность — главные двигатели устойчивого развития страны, сказал Касым-Жомарт Токаев. Последнее, кстати, казахстанцы на референдуме проявили должным образом. Высокую явку избирателей президент связывает с ответственностью и зрелой позицией каждого пришедшего на участок.



КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— «Благодарю всех, кто пришёл на избирательный участок и поддержал начатое в стране преобразование. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент. »

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— «В целом референдум прошёл на высоком уровне. Это подтверждают международные и отечественные наблюдатели. По словам Касым-Жомарта Токаева, голосование проводилось с требованиями демократии. Не было никакого принуждения».

Итоги подвели, результаты голосования на руках. Что будет дальше? Касым-Жомарт Токаев заявил, что изменения в основной закон — это не конечная стадия, а только начало всех реформ. На базе обновленной Конституции сформируют более эффективную модель власти, продолжат развивать национальную экономику и укрепят предпринимательство.



КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— «Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно- логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему.»

А ещё продолжат системную работу по полной модернизации и дебюрократизации государственного аппарата. Задач много. Но, основная, выделил Президент, — это укрепление независимости, единства страны и общественного согласия. Всё это не пустые слова и красивые обещания. Превыше всего конкретная работа и реальные изменения, заключил в своём обращении глава государства.

Жанель Бисенбаева