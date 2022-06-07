Что изменится в районе М.Жумабаева в 2022 году?

Об итогах прошлого года и планах на текущий рассказал аким района М.Жумабаева. В 2021-ом в сельское хозяйство там вложили 8,5 млрд тенге. На эту сумму модернизировали элеватор для маслички ёмкостью 30 тысяч тонн, а ещё купили 170 единиц сельхозтехники, установили 4 зерносушилки. Большую работу жумабаевцы проделали в животноводстве. Район в числе лидеров по строительству молочных ферм.

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— Если в 2020 году их было всего два, то в прошлом году сдали в эксплуатацию еще две молочно-товарные фермы ТОО «Полудинское» и ТОО «Ногайбай». В строительство ТОО «Полудинское» было инвестировано 2 млрд тенге, приобретено доильное оборудование «Карусель» производства Германии. Была завезена 241 голова КРС голштино-фризской и симментальской пород. В сентябре планируется приобретение 160-ти голов скота породы симментал.

Ещё одну ферму на 600 голов сейчас строят в селе Жастар. И в планах открыть комплекс в Возвышенском сельском округе. Анализ показывает, ферма на 600 голов способна обеспечить молочной продукцией 7 тысяч человек. И если одна корова даёт 22 литра молока, а литр стоит около 180 тенге, получается, что в месяц каждая бурёнка принесёт около 120 тысяч тенге, посчитал Кайрат Омаров, доказывая, что животноводством заниматься выгодно. При этом в районе есть предприятия, которые перерабатывают молоко. Один из них – ИП «Пальчик», продукция которого известна под брендом «Булаевское».

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— В рамках механизма льготного кредитования по программе «Экономика простых вещей» ИП «Пальчик» прокредитовался на 33 млн тг, инвестировал также более 300 млн тенге, и приобрел оборудование для производства зернистого творога. Фирменное масло пользуется большой популярностью не только у нас в области, но и далеко за ее пределами.

Что касается дорог, в прошлом году в районе отремонтировали около 50 км полотна на общую сумму 2,5 млрд тенге. Почти такую же сумму выделили и на текущий год. Преобразились дороги райцентра, отмечает аким. За последние три года на них потратили больше млрд тенге, а в текущем году выделили порядка 700 млн. А что с водоснабжением?

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— В текущем году на ремонт водоразводящих сетей района уже выделили 1 млрд тенге, на которые планируется осуществить реконструкцию отвода и разводящих сетей в трех селах (Александровке (316 млн. тенге) — Писаревке (229 млн. тенге),Новотроицком (236 289 млн тенге) и текущий ремонт разводящих сетей водоснабжения 6-ти сёл. Хотелось бы отметить село Возвышенку, в 2020 году завершили реконструкцию системы водоснабжения, на сегодня уже 96% населения подключено к центральному водопроводу.

Решают в районе и жилищный вопрос. В текущем году планируется начать строительство кредитного 3-этажного 45-квартирного дома по линии «Отбасы банка». Он предназначен для очередников. Стоимость квадратного метра 160 тысяч тенге.

Айгерим Мукашева