Новое поступление летней обуви на ярмарке белорусской обуви

Ярмарка белорусской обуви радует североказахстанцев сразу двумя новостями. Продлится она до 9-го июня, ведь спрос на товар в нашем регионе высокий. Обновился и ассортимент. На днях поступило почти 300 летних моделей из натуральных материалов.

ДИАНА ШИРОВА, менеджер по продажам:

— Это сандалии, босоножки и туфельки летнего типа. Женский размерный ряд начинается от 36 до 41 размера, мужской — от 40 по 50. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно покупать качественную обувь. Особенно, для проблемных ног, для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище и выступающая косточка.

Вся обувь имеет ортопедическую основу. Действует ярмарка в Петропавловске с 25 мая. Продали здесь около 500 пар обуви. От коллег по работе о ярмарке узнал и Бакыт Сыздыков. Сейчас ищет подходящую обувь на лето, чтобы ногам было свободно и комфортно.

БАКЫТ СЫЗДЫКОВ, житель г. Петропавловска:

— В этом магазине очень широкий ассортимент обуви. Обувь летняя, хорошая, надежная из Беларуси. Белорусская обувь всегда ценится своим качеством. Цены доступные, приемлемые.

Выбором 55-летний мужчина остался доволен. Сейчас на прилавок выставили около 1000 пар обуви. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ч. Уалиханова, 15А. Работают с 10:00 до 19:00.

Гюзель Закария