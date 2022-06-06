Новое поступление летней обуви на ярмарке белорусской обуви

Новости МТРК

21:18 6 Июня 2022

Ярмарка белорусской обуви радует североказахстанцев сразу двумя новостями. Продлится она до 9-го июня, ведь спрос на товар в нашем регионе высокий. Обновился и ассортимент. На днях поступило почти 300 летних моделей из натуральных материалов.

ДИАНА ШИРОВА, менеджер по продажам:
— Это сандалии, босоножки и туфельки летнего типа. Женский размерный ряд начинается от 36 до 41 размера, мужской — от 40 по 50. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно покупать качественную обувь. Особенно, для проблемных ног, для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище и выступающая косточка.

Вся обувь имеет ортопедическую основу. Действует ярмарка в Петропавловске с 25 мая. Продали здесь около 500 пар обуви. От коллег по работе о ярмарке узнал и Бакыт Сыздыков. Сейчас ищет подходящую обувь на лето, чтобы ногам было свободно и комфортно.

БАКЫТ СЫЗДЫКОВ, житель г. Петропавловска:
— В этом магазине очень широкий ассортимент обуви. Обувь летняя, хорошая, надежная из Беларуси. Белорусская обувь всегда ценится своим качеством. Цены доступные, приемлемые.

Выбором 55-летний мужчина остался доволен. Сейчас на прилавок выставили около 1000 пар обуви. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ч. Уалиханова, 15А. Работают с 10:00 до 19:00.

Гюзель Закария

Читайте также

В селе Краснознаменное Мамлютского района открыт участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем
Новости МТРК 25.05.2022
Акцию «Taza orman» провели в Петропавловске
Мебель может подорожать в Казахстане
«От авторитаризма к демократии»: юрист о поправках в Конституции
Как будут избирать акимов областей, если в Конституцию внесут поправки?
Жители СКО активно участвуют в республиканском референдуме
Студенты ГТК в Детской деревне устроили праздник
Новости МТРК 24.05.2022
Группа компаний «Alageum Electric» отмечает юбилей — 25 лет
ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ — ПУТЬ К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ
Такси «ТОП» это быстрый и надежный сервис пассажирских перевозок