Голосование на избирательном участке №592

Время чуть больше 12-ти дня. В ящике для голосования уже свыше 400 отмеченных бюллетеней. Поставить напротив пунктов галочки, вместе с этим сделать уверенный шаг навстречу к новому Казахстану — цель у каждого пришедшего сюда одна.

БЛИЦ

«Сегодня пришёл голосовать со всей своей семьей — женой, сыном. 06 сек Как и многие, ждём лучшего, хороших изменений в сторону социального, экономического развития, политических сфер.»

«От изменений, я как бабушка тройняшек, жду, чтобы дети наши жили лучше, чем мы. Мира, добра!»

Действующую Конституцию в 1995-ом приняли на всенародном референдуме. А это значит, что изменения в неё может внести только народ Казахстана, считает член областного общественного совета Павел Афанасьев. Сегодня он тоже пришёл сделать свой выбор.



ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член областного общественного совета:

— Принятие изменений в Конституцию, на мой взгляд, это первый шаг дальнейшего реформирования. Конечно, мы ожидаем, что будет усовершенствовано другое законодательство, будут приняты новые законы. Я вижу, что президент настроен на сохранение крепкой государственности, но, в то же время мы должны вносить какие-то изменения, которые диктует сама жизнь.

Казахстанцы готовы и хотят участвовать в решениях социальных вопросов, говорит Павел Афанасьев. Свидетельствует этому и количество пришедших в день «Х». Есть и среди них впервые голосующие североказахстанцы. Пока из 40 зарегистрированных свой гражданский долг выполнили семь человек.



БАКЕТЖАН ТЕМИРОВ, председатель участковой комиссии референдума № 592:

— Открыли участок в 7 утра. Будем работать до 20:00 вечера. Потом будет подсчет голосов. Но, я думаю, большинство людей нашего участка придут на референдум.

Есть и среди голосующих те, кто до участка самостоятельно по состоянию здоровья добраться не может. Для них предусмотрели передвижные урны.