Особенный день для тех, кто впервые голосует на референдуме

Председатель гражданского альянса СКО Жанат Мухамеджанов не попал на всенародный референдум 95-ого. В те годы он учился в школе. Голосование по поправкам в Конституцию 2022-ого общественник называет историческим.

Жанат Мухамеджанов, председатель гражданского альянса СКО:

«Для меня сегодня важный день. Я пришёл, сделал свой выбор. Народ и все мы ждём перемен. Хотим экономический подъём, чтобы наше государство твёрдо стояло на ногах. »

Свой гражданский долг сегодня выполнил и Фархад Кыстаубаев. Для призёра сурдлимпийских игр голосование «за или против» поправок в Конституцию — важный шаг. Его выбор, также как и голос каждого казахстанца, может внести изменения в будущее страны, считает 28-летний спортсмен.

Фархад Кыстаубаев, призёр сурдлимпийских игр:

«Каждый вносит большой вклад в развитие нашей страны, чтобы наше подрастающее поколение, молодёжь, наши дети росли в процветающем Казахстане. Поэтому для нас, для народа, каждый голос важен.»

Проголосовавшие североказахстанцы уверены, что сделали правильный шаг для будущего республики.

Жанель Бисенбаева