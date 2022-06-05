Особенный день для тех, кто впервые голосует на референдуме

Новости МТРК

16:04 5 Июня 2022

 

Председатель гражданского альянса СКО Жанат Мухамеджанов не попал на всенародный референдум 95-ого. В те годы он учился в школе. Голосование по поправкам в Конституцию 2022-ого общественник называет историческим.

Жанат Мухамеджанов, председатель гражданского альянса СКО:
«Для меня сегодня важный день. Я пришёл, сделал свой выбор. Народ и все мы ждём перемен. Хотим экономический подъём, чтобы наше государство твёрдо стояло на ногах. »

Свой гражданский долг сегодня выполнил и Фархад Кыстаубаев. Для призёра сурдлимпийских игр голосование «за или против» поправок в Конституцию — важный шаг. Его выбор, также как и голос каждого казахстанца, может внести изменения в будущее страны, считает 28-летний спортсмен.

Фархад Кыстаубаев, призёр сурдлимпийских игр:
«Каждый вносит большой вклад в развитие нашей страны, чтобы наше подрастающее поколение, молодёжь, наши дети росли в процветающем Казахстане. Поэтому для нас, для народа, каждый голос важен.»

Проголосовавшие североказахстанцы уверены, что сделали правильный шаг для будущего республики.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Полицейские СКО продолжают бороться с интернет-мошенниками
Объем ипотечных кредитов в Казахстане за год вырос на 1 трлн тенге
Более 2,5 тысяч человек прикреплены к участку №588
Праздник для детей провели во дворце школьников
Группа компаний «Alageum Electric» отмечает юбилей — 25 лет
79 подростков получили помощь в центре психического здоровья
Церемония возложения цветов заслуженным деятелям культуры
Новости МТРК 27.05 2022
Как будут избирать акимов областей, если в Конституцию внесут поправки?
19-летнего парня сбил КамАЗ в Петропавловске
Североказахстанские спортсмены заняли призовые места на Сурдлимпийских играх
Акцию «Поменяй сигарету на конфету» провели в Петропавловске