Жители Кызылжарского района участвовали в референдуме

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:
— В референдуме участвуют не только горожане, но и жители районов области. В Кызылжарском в селе Тепличном избирателей с 7 утра встречают члены комиссии участка №303.
ЕЛЕНА ПРОСКУРЯКОВА, председатель комиссии референдума с.Тепличного, Кызылжарский район:
-У нас голосующих 416 человек, двое из них впервые голосуют. Проголосовало у нас на данный момент уже 50 человек.
На участке для голосования в селе Тепличном работали 5 членов комиссии. После того, как избирателей находили в списках, они проходили в кабины, где делали свой выбор по поправкам в Конституцию РК.
БЛИЦ:
— Я — гражданин Казахстана, поэтому мы не можем оставаться равнодушными. 00:18 Жители Казахстана должны проголосовать.
— Мы за мир, и чтобы, конечно, улучшения были в нашей стране. Я этого, конечно, очень хочу.
Ранним утром на свой участок пришел проголосовать председатель областного общественного совета Жарасбай Сулейменов.
263 ПЕРЕВОД ЖАРАСБАЙ СУЛЕЙМЕНОВ, председатель общественного совета СКО:
-01:20-01:48 Изменения и дополнения, представленные народу на сегодняшнем референдуме, вселяют надежду. Думаю, наш народ это понимает и поддерживает предложения Президента.
Поддерживают казахстанцы поправки в главный закон страны или нет, станет известно после того, как состоится подсчет голосов.
Дарья Пышмынцева