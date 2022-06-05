Жители Кызылжарского района участвовали в референдуме

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В референдуме участвуют не только горожане, но и жители районов области. В Кызылжарском в селе Тепличном избирателей с 7 утра встречают члены комиссии участка №303.

ЕЛЕНА ПРОСКУРЯКОВА, председатель комиссии референдума с.Тепличного, Кызылжарский район:

-У нас голосующих 416 человек, двое из них впервые голосуют. Проголосовало у нас на данный момент уже 50 человек.

На участке для голосования в селе Тепличном работали 5 членов комиссии. После того, как избирателей находили в списках, они проходили в кабины, где делали свой выбор по поправкам в Конституцию РК.

БЛИЦ:

— Я — гражданин Казахстана, поэтому мы не можем оставаться равнодушными. 00:18 Жители Казахстана должны проголосовать.

— Мы за мир, и чтобы, конечно, улучшения были в нашей стране. Я этого, конечно, очень хочу.

Ранним утром на свой участок пришел проголосовать председатель областного общественного совета Жарасбай Сулейменов.

263 ПЕРЕВОД ЖАРАСБАЙ СУЛЕЙМЕНОВ, председатель общественного совета СКО:

-01:20-01:48 Изменения и дополнения, представленные народу на сегодняшнем референдуме, вселяют надежду. Думаю, наш народ это понимает и поддерживает предложения Президента.

Поддерживают казахстанцы поправки в главный закон страны или нет, станет известно после того, как состоится подсчет голосов.