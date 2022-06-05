Североказахстанцы о референдуме

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:

— День, который войдет в летопись истории Казахстана, настал. Сейчас мы находимся на избирательном участке №622. Находится он в средней школе-комплексе эстетического воспитания №8. Народ голосует активно. К 10:00 галочку в бюллетене поставили около 200 человек. Участок работает с 07:00.

На четверть заполнили урну с голосами североказахстанцы. Со временем поток избирателей не прекращается, а наоборот. Гражданский долг с утра пораньше решил отдать Владимир Витченко. Общественник считает, что пришло время менять правила игры. И добавляет, целый пакет реформ через 5-7 лет приведет к глобальным изменениям в стране. Потому на референдум шел с четким осознанием, за что вносит свой голос.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, председатель СКОФ РОО «Всеказахстанская организация кекушинкай каратэ», депутат городского маслихата:

— «Встал в 08:00, и уже с первых минут пришли СМС от родных, что они пошли голосовать. При этом у нас нет такого, что «надо идти» или прочее. Действительно, каждый понял, что изменения существенные. И супруга вместе со мной пришла на избирательный участок. Я уверен, что сегодня народ Казахстана поддержит инициативы Президента РК и правительства для того, чтобы мы прошли в Новый Казахстан. Во втором Казахстане Конституционные реформы позволят каждому из нас решать, куда мы будем двигаться дальше».

Впервые голосует Индира Ахметбекова. 22-летняя девушка до этого момента не принимала участие в политической жизни страны. Референдум предопределяет будущее страны и целого поколения молодых, поэтому обойти стороной всенародное голосование просто не могла.

ИНДИРА АХМЕТБЕКОВА, жительница г. Петропавловска:

— Я думаю, что изменения, внесенные в Конституцию РК, будут полезны для граждан Казахстана. Я как представительница молодого поколения считаю, что каждый голос важен для совершенствования Нового Казахстана. В строительстве Нового Казахстана должны принимать участие все.

Всего к избирательному участку относятся 2080 человек, из них 22 голосуют впервые. Это граждане, которые только переступили порог 18-ти.

АЙГЕРИМ УАЛИЕВА, председатель участковой комиссии референдума №622:

— Первому избирателю молодому мы сегодня уже вручили подарок — часы. Избиратель молодой, конечно, был доволен, что мы обратили внимание. В данный момент у нас трое наблюдателей. От разных организаций как от партий, так от общественных объединений. По закону о проведении референдума наблюдатели проверяют, не нарушаются ли правила. Эту функцию выполняют хорошо. Никаких нарушений, провокационных ситуаций не было.

Работают на участке 9 членов избирательной комиссии. Они регистрируют каждого приходящего и выдают бюллетень. За каждым закреплены адреса проживания избирателей. Работает участок до 20:00. После они же подведут итоги голосования.