Референдум состоялся!

Новости МТРК

16:26 5 Июня 2022

Больше 6 млн казахстанцев приняли участие в референдуме по данным на 14:00. Явка избирателей превысила 53%. Самыми активными оказались кызылординцы, где уже проголосовало 65% от общего числа избирателей. На втором месте Южно-Казахстанкая область, следом Жамбылская. В СКО проголосовало 62%. Самая низкая явка избирателей сейчас в Алматы.

АНАСТАСИЯ ЩЕГОРЦОВА, член центральной избирательной комиссии РК:

— В общем по стране на 14 часов получили бюллетени 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% от включённых в списки для голосования. Согласно закона референдум считается состоявшимся, если приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, установленный порог явки достигнут.


Айгерим Мукашева

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