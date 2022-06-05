Референдум состоялся!

Больше 6 млн казахстанцев приняли участие в референдуме по данным на 14:00. Явка избирателей превысила 53%. Самыми активными оказались кызылординцы, где уже проголосовало 65% от общего числа избирателей. На втором месте Южно-Казахстанкая область, следом Жамбылская. В СКО проголосовало 62%. Самая низкая явка избирателей сейчас в Алматы.

АНАСТАСИЯ ЩЕГОРЦОВА, член центральной избирательной комиссии РК:

— В общем по стране на 14 часов получили бюллетени 6 262 973 гражданина, что составляет 53,43% от включённых в списки для голосования. Согласно закона референдум считается состоявшимся, если приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, установленный порог явки достигнут.