Как проходит референдум в СКО?

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, корреспондент:

— День, о котором говорили целый месяц. 5 июня по всей стране проходит республиканский референдум по поправкам в Конституции. В 7 утра по столичному времени заработали все избирательные участки. Их 10 тысяч по стране.

В СК в день референдума работает 648 избирательных участков. Один из них — в областном центре творчества детей и юношества. Там каждые выборы высокая явка избирателей. В числе первых проголосовали Владимир и Надежда Шеин. Супруги за всю жизнь не пропустили ни одних выборов. Считают, что в таком важном вопросе нужен голос каждого.

НАДЕЖДА ШЕИН, жительница г.Петропавловска:

— Конституция изменилась в лучшую сторону, если что-то было не так. Поэтому и проголосовали, чтобы наладилось что-то. Всё равно много недостатков, даже говорить об этом нечего. Поэтому пусть всё наладится.

Голосует на 595-ом участке и глава региона Кумар Аксакалов. Призывает всех североказахстанцев, кто ещё не опустил свой бюллетень, обязательно сделать это. Референдум — важный день для каждого жителя страны.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Построение нового Казахстана — очень ответственный период для всех нас. На сегодняшнем референдуме решается будущее нашего государства. Наш народ ждёт изменений. Предложенные главой государства изменения в Конституцию, конечно, будут ответом на вопросы, которые многие годы задают жители нашей страны.

Такого же мнения и известная казахстанская актриса Самал Еслямова. Говорит, ко всем изменениям в стране относится ответственно и всегда участвует в выборах. Когда училась в Москве или была по работе заграницей, всегда находила время, чтобы отдать свой голос в посольствах Казахстана.

САМАЛ ЕСЛЯМОВА, актриса:

— Я всегда считаю своим долгом, если есть выборы или референдум, отдать свой голос. У каждого гражданина есть такая позиция, хочется всё лучше и лучше. Мы не должны быть пассивными. Нужно участвовать в таких мероприятиях как выборы, референдумы.

От голоса каждого зависит общее будущее, считает Николай Орлов. Говорит, сегодня он проголосовал за лучшее для себя и будущего поколения. Завтра у Николая Петровича день рождения, ему исполнится 88 лет.

НИКОЛАЙ ОРЛОВ, труженик тыла:

— Ждём всего хорошего, как обычно. Прежде чем добиться, чтобы что-то было, надо проголосовать.

Всей семьёй пришли на избирательный участок Жуанышпаевы. Голосуют глава семьи Алтай, его супруга и сын. Говорят, на референдум пришли осознанно и с пониманием, какие изменения предлагаются.

АЛТАЙ ЖУАНЫШПАЕВ, житель г.Петропавловска:

— В Конституцию Казахстана предлагается внести поправки в 33 статьи. Каждое из этих изменений я изучал. Читал в интернете, по телевизору слушал мнения экспертов. Часто обсуждали с семьёй, бывало, даже спорили. В общем, пришли мы на участок подготовленные.

С утра на избирательном участке голосует старшее поколение, молодёжь обычно приходит после обеда, говорит председатель участковой комиссии референдума. Здесь свой голос должны отдать 1336 человек.

КАНАТ САДУАКАС, председатель участковой комиссии референдума №595:

— Из них 1 ветеран войны, 20 тружеников тыла, 15 впервые голосующих. Ещё у одного человека сегодня день рождения. 16 человек подали заявления на голосование на дому по состоянию здоровья и иным причинам. На 10 часов у нас проголосовало 110 человек.

По данным на 13:00, на 595-ом участке свой голос отдали 450 человек.