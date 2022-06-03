В областном театре кукол закрыли 32-й сезон

Спектаклем под названием «Папа, мой милый папа» в областном театре кукол завершили 32-й сезон. Год у актеров был насыщенным. В этом сезоне театр подарил зрителям спектакль на двух языках «Хитрый урок». Помимо него были и другие работы.

Анна Пульникова — специалист — культорганизатор областного театра кукол:

— «Самое главное — это то, что у нас появилась возможность полноценно работать со школами, детскими садами, мини-центрами. К нам стали приходить зрители. Пандемия отступила, и мы стали работать в полную мощь».

Традиционно пришли посмотреть на игру актеров юные зрители. Вместе они окунулись в настоящее сказочное волшебство. Поучительная постановка для детей и взрослых вызвала бурные аплодисменты и восхищение у зала.

БЛИЦ:

-Спектакль мне очень понравился. Самым неожиданным был финал. Честно говоря, я думала, что волк сам унесет цыпленка, но, он его отдал.

Организаторы также подготовили конкурс рисунков, в котором победители получили грамоты и небольшие призы.

Ксения Гурьянова