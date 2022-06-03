В Жамбылском районе завершается посевная кампания

В Жамбылском районе аграрии планируют засеять семенами 305 тысяч гектаров земли. На сегодня они выполнили 92% работ. 27 тысяч тонн заняты зерновыми и зернобобовыми культурами, около 2,5 тысяч — мАсличными. Посевную кампанию 215 агроформирований закончат в ближайшие дни. Весенняя страда здесь началась в середине мая.

ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ, директор ТОО «Агротехника Жамбыл», Жамбылский район:

— Посевных у нас на этот год 13 тыс 800 г. Сеем, как масличные, так и зерновые, также кормовые травы. На дынный момент на этом поле происходит посев льна. Ориентировочно еще в течение двух трех дней мы посевную закончим.

Влажность почвы составляет 40 процентов. Это хороший показатель, говорит директор товарищества Олег Григорьев. Без засухи в этом году в товариществе планируют получить урожай до 20 — 25 центнеров с гектара.

ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВ, директор ТОО «Агротехника Жамбыл», Жамбылский район: :

-В прошлом году засуха, конечно, подвела. Но, средний урожай по масличке мы взяли 9 центнеров с гектара, по зерновым 14,2 получилось. В прошлом году мы два вида удобрений вносили, в этом году вносили три вида: аммиачную селитру, сульфоаммофос и аммофос.

Аграриев поддерживает государство. Около 30% закупаемых семян, техники и минеральных удобрений они приобрели с помощью субсидий.

Дарья Пышмынцева