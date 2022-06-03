В Жамбылском районе открыли этноаул

Наши предки сумели сохранить и передать традиции и обычаи своим потомкам. Богатое наследие казахского народа представили здесь — в этноауле «Атамекен». Его развернули в летнем лагере «Лесная поляна» в Жамбылском районе. За месяц этноаул посетят все школьники района.

ЭЛЬДАР ШУМЕКОВ, руководитель отдела образования Жамбылского района:

— Этот лагерь мы открыли ещё в прошлом году. По нашему примеру многие регионы нашей страны используют его в детском оздоровлении детей. Мы планируем охватить всеми видами летнего отдыха 100% учащихся, это 2640 детей. Если в прошлом году в нашем этнолагере мы только обучали девочек жарить баурсаки, а мальчиков разжигать самовар, в этом году мы добавили конные прогулки, национальные игры, қазақша күрес.

Национальные игры и виды спорта, искусство верховой езды и ремесленничество. Всюду юрты, алтыбаканы, национальные угощения, одежда и орнаменты. Всё это передаёт самобытность казахского народа и помогает окунуться в особую атмосферу этноаула. Для досуга школьников здесь и состязания, и мастер-классы, и даже обучение верховой езде. Овладеть этим искусством помогает известная в Казахстане тик-токерша Асыл Ахметова, известная в сети как «девушка-пастух».

Асыл Ахметова показывает детям, как запрягать коня и как ездить верхом. А по соседству ремесленники делятся секретами мастерства. Рассказывают, как сделать из дерева предметы домашнего обихода.

САТБЕК ЖАКИЯНОВ, ремесленник, Жамбылский район:

— Самое сложное в работе с деревом — подготовить его. Сушить нужно при определённой температуре в строгих условиях на протяжении года. Но вот этот астау я сушил около 3 лет. А резьба по дереву и обработка лаком делаются быстро, максимум 3 дня.

Больше 50 детей посетили этноаул в день открытия. Впечатления остались хорошие, говорят ребята.

БЛИЦ:

— Я здесь уже 2 раз. Мне очень нравится. Если будет ещё раз, я обязательно сюда приеду. Больше спасибо организаторам. Очень жаль, что это всего лишь на день. И он так быстро заканчивается.

— Узнали много нового. Например, про изделия из дерева. Мне понравилась бижутерия, потому что это ручная работа девушка сама делала серёжки. Это очень круто.

— Сегодня меня научили играть в асыки. Это было сложно вначале. Но, я быстро учусь. Мне понравилось, как мы провели время. Было познавательно.

Айгерим Мукашева