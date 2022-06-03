В СКО выбирают лучшую организацию среднего образования

Во Дворце школьников состоялся областной этап конкурса «Лучшая организация среднего образования». В нем участвовали 17 директоров школ региона.

РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Жюри будет оценивать по 11 критериям. Будет одно учреждение образования, которое будет удостоено гранта акима области. В прошлом году была победителем школа №1 Айыртауского района.

Асия Утепова представила на конкурсе Кишкенекольскую среднюю школу. Заместителем директора этого учебного заведения она работает около 17 лет. Весь коллектив сельской школы мечтает о победе.

АСИЯ УТЕПОВА, заместитель директора Кишкенекольской средней школы №1, Уалихановский район:

Конечно, нашей школе нужно техническое оснащение Электронные доски, компьютеры, принтеры в каждый кабинет желательно. Сельскую школу с городской не сравнить.

На первом этапе, который проходил в апреле, заявки на конкурс пОдали 70 школ. А кому из финалистов достанется победа и заветный грант главы региона, станет известно на Августовской конференции.

Дарья Пышмынцева