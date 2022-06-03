Республиканская конференция к 30-летию государственных символов прошла в Петропавловске

На протяжении 30 лет они являются гордостью и визитной карточкой нашей страны на международной арене. В этом году юбилей отмечают государственные символы Казахстана. В честь этого в Петропавловске прошла республиканская конференция.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— «4 июня 1992 года были впервые утверждены государственные символы независимого Казахстана. Этот день всегда останется в истории нашей страны как день рождения государственной символики. Голубой флаг с золотистым Солнцем и парящим силуэтом орла, герб, в середине которого находится образ шанырака как символ общего дома для всех казахстанцев».

Над созданием последнего трудился наш земляк Шота-Аман Уалиханов. Родился автор герба в с. Сырымбет Айыртауского района. О жизни потомка Уалихановых рассказала его дочь. Презентовала Баян Уалиханова 7-томник, посвященный отцу.

БАЯН УАЛИХАНОВА, дочь Ш.Уалиханова

— В эти 7 томов входят его статьи, выступления, интервью, и одна их глав посвящена созданию государственных символов. Он родился в трудные времена. Это были голодные годы, когда из 40 новорожденных выживал только один ребенок. Он оказался тем самых счастливчиком, который остался в живых. Многие его братья и сестры погибли, не дожив до года. Его старший брат Турсун тоже рано ушел из жизни. В 22 года он умер от чахотки. Но, он успел сказать напутствие своему младшему братишке и сказал «Шотжан, ты должен учиться дальше».

И всю жизнь он следовал словам своего брата. Сквозь трудности стал не просто архитектором, как мечтал, но и народным героем. Воспоминаниями о встречах с Шота-Аманом Идрисовичем поделился и первый космонавт Казахстана Тохтар Аубакиров.

ТОХТАР АУБАКИРОВ, первый космонавт Казахстана,

— Наша встреча с Шота Идрисовичем произошла на космодроме «Байконур» перед самым моим отлетом. Тогда группа казахстанцев приехала вместе с 8-ю президентами разных стран провожать наш экипаж. И, когда мы встретились, он мне показывает свой рисунок и говорит: «Я много времени занимаюсь гербом РК и вот мой первый рисунок герба. Посмотри, пожалуйста». И этот рисунок мне настолько понравился, я сделал его символом нашего полета».

В прошлом году Шота-Аман Уалиханов ушел из жизни, но, его творения проживут еще тысячелетия, говорят присутствующие в зале. Монумент независимости в Алматы и герб Казахстана — след, который оставил Шота-Аман Идрисович своим потомкам.

Гюзель Закария