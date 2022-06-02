В СКО нашли тело утонувшего сельчанина

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:

— Пора отпусков, каникул и развлечений. Лето радует североказахстанцев теплыми деньками. Однако, отдых на природе не всегда заканчивается хорошо. С начала купального сезона под воду ушел один человек».

52-летний мужчина из с. Покровки Есильского района пропал 25-го мая. Сельчанин отправился к берегу р. Есиль. Рыбачил или же купался? Неизвестно.

МАРАТ МУРАТОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Спустя 7 дней тело всплыло на поверхность, потому что глубина водоема 4 метра, ширина — порядка 80 м. В 8 км от приблизительного места купания.

Не допустить трагедии на воде пытаются и спасатели. С начала купального сезона провели порядка 300 рейдов по местам купания. К слову, имеется разрешенных всего 58. Во время обхода ЧС-ники рассказывали о правилах безопасности на воде. Знает их и Борис Самусев. Уже с апреля 67-летний пенсионер закалялся на водоемах. Но, даже он с осторожностью относится к данному виду отдыха. Главное, говорит мужчина, слушать свой организм.

БОРИС САМУСЕВ, житель г. Петропавловска:

— Когда регулярно занимаешься водными, воздушными и солнечными процедурами, понимаешь через осязание. Заходишь в воду, и тебе твое дело и твое тело сообщает, стоит ли сегодня купаться или не стоит. Надо смотреть за детьми. Во-вторых, никакого алкоголя. Если вода холодная, не доводить до ЧС.

А еще Борис Самусев советует заниматься спортом, чтобы не терять равновесия на воде. Помимо пляжного отдыха лето опасно и лесными пожарами. На сегодня зафиксировано 22 возгорания, огонь охватил 725 га земель.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В этом году у нас очень рано наступил пожароопасный период. С 4 апреля на территории области он наступил. В связи с тем, что снег рано сошел, небольшое количество осадков было в виде снега. Была сложная обстановка с природными пожарами. Это загорание сухой растительности.

Чтобы не допустить пожаров в природных зонах, создали 45 мобильных групп, которые выявляют лиц, разводящих костер в лесах. Провели 416 рейдов, в ходе которых составили 109 протоколов на сумму более 1 млн тенге.

Гюзель Закария