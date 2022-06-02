Медработники скорой помощи о статусе медиков

В диспетчерскую центра скорой помощи в день поступает около 500 вызовов. Сейчас позвонила напуганная женщина, её отец схватился за сердце и упал. Предположительно сердечный приступ. Это вызов 1 категории, требует неотложной скорой помощи.

Вызов принял фельдшер Асет Касенов. Меньше чем за 5 минут карета скорой помощи на месте. В квартиру съёмочную группу, конечно, не впустили. Оказалось всё не так страшно, дедушке ввели лекарство, ему полегчало. Об этом фельдшер рассказывал уже на обратном пути. Поделился Асет с нами и историей самого сложного вызова.

АСЕТ КАСЕНОВ, фельдшер областного центра скорой медицинской помощи:

— Человек около 30 лет поджёг себя раствором. Там был ожог всего тела около 50-60% 2 степени.

Приехали за 5-6 минут, поднялись, человек сидел, у него был ожоговый шок. Начали оказывать помощь: обезболивание, обработали ожоги, систему капали. После на носилках спустили и в срочном порядке госпитализировали.

Мужчину спасли благодаря правильным действиям Асета Касенова. В этом и основная сложность работы на скорой помощи. ДТП, пожар или приступ болезни. Медработники скорой помощи — первые, кто приедут и спасут. А уже потом отправят в больницу. От их действий в первые минуты ЧП зависит жизнь и дальнейшее лечение. И всё, что у тебя с собой, — оранжевый чемоданчик, говорит Асет. Другие профессии он не рассматривал, с детства знал, что станет медиком. Работа тяжёлая, на плечах самое ценное — жизнь и здоровье человека. При этом права медработников не защищены должным образом. Об этом говорила министр здравоохранения Ажар Гиният. Согласны с ней и в центре скорой помощи.

ВЛАДИМИР ЖУЖГОВ, заместитель директора областного центра скорой медицинской помощи:

— Многое зависит от общественного мнения. Можно 100 пациентам оказать помощь, всё сделать хорошо. Но 101-ый пациент будет недоволен. И его негативный отзыв, комментарий может перечеркнуть в глазах окружающих всю работу медслужбы.

Минздрав сейчас готовит законопроект о защите прав медработников и их статусе. Сотрудники центра скорой помощи уверены, что это поднимет престиж профессии и привлёчет абитуриентов. Так можно решить проблему с дефицитом медкадров.

Айгерим Мукашева