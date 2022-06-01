В областном совете ветеранов с Днём защиты детей поздравили юных североказахстанцев

Внимание и презенты подарили юным жителям области и в региональном совете ветеранов. Там провели акцию “Подари детям радость”.

АНАТОЛИЙ КОРАБЕЛЬНИКОВ — заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Сегодня вот 72-й раз прогрессивные страны мира, безусловно не все, отмечают этот день, чествуют своих детей, поэтому сегодня и мы в стенах областного совета ветеранов не остаёмся в стороне. Из семи школ присутствуют дети с родителями. Подготовлены определённые сувенирчики в память об этой встрече, в том числе и издания известных писателей, подготовлены угощения. С праздником, с Международным днём защиты детей.

Праздничная атмосфера, вкусные угощения, подарки и, конечно же, напутствия ветеранов — вот чем запомнится эта встреча подросткам.

САУЛЕ ТАХМЕТОВА — председатель постоянной комиссии по военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи при областном совете ветеранов:

— Вот ребят собрали, чтобы им рассказать что это праздник, пожелать им крепкого здоровья, чтобы знаете, каждый день приносил им радость, счастье, чтобы каждая минута была счастливой.

Своими впечатлениями поделились и сами виновники торжества.

— Было очень весело и интересно, мне всё очень понравилось. Я из 10-й школы.

— Мне очень понравился праздник.

После встречи дети поехали в областную филармонию. Там для них подготвоили праздничный концерт.