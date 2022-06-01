Праздник для детей провели во дворце школьников

Новости МТРК

22:04 1 Июня 2022

Выставки, интерактивы, мастер-классы и игры провели во дворце школьников в День защиты детей. Пригласили особо отличившихся учеников со всех школ. Найти занятие по душе здесь смог каждый. Юные художники рисовали картины. Любители растений и водного мира посетили кабинет гидропоники. Для тех, кто увлекается спортом, организовали турниры. Для юных посетителей работали сегодня все кружки и секции.

БЛИЦ:

— Когда я сюда заходил, даже не думал, что будет так круто. Мы сначала посмотрели на выступление, как танцевали на улице. Я видел здесь много растений, скульптуры разные и даже играл в VR-игры.

— Нас пригласили на виртуальный космос, было интересно. Также мы посетили соревнования по робототехнике и дронам. Было очень интересно.

Айгерим Мукашева

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