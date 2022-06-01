Гордость СКО! В Петропавловске чествуют призёров республиканской олимпиады

Гордость СКО! В этом зале собрались призёры республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. За медали боролись сотни учеников со всех областей страны. Наши привезли 24 — 1 золотую, 4 серебряных и 19 бронзовых. Теперь для них открыта дорога в ведущие вузы страны.

Призёры с 9 по 11 классы получают сегодня от имени акима области медали, дипломы и денежные сертификаты. За 1 место вручают 100 тысяч тенге, за серебро — 75, за бронзу — 50 тысяч тенге. В числе награждаемых и учащийся первого городского общеобразовательного IT-лицея Роман Абдрахимов. Долго искал свой предмет, говорит выпускник, методом проб и ошибок понял, что правоведение — его призвание. И не прогадал. На олимпиаде занял 3 место по этому предмету. Планирует связать с правоведением свою жизнь.

РОМАН АБДРАХИМОВ, учащийся первого городского общеобразовательного IT-лицея:

— Это всё благодаря тому, что у меня есть искренняя любовь к моему предмету. Мне нравится отстаивать свою точку зрения, помогать людям в критических ситуациях, чтобы восторжествовала справедливость. Я буду поступать на юриста. Буду продолжать заниматься своим предметов. Буду поступать в Екатеринбург.

Каждый из этих ребят усердно трудился, чтобы получить свою медаль. Но, это заслуга не только учеников, а также педагогов и родителей. Общая победа! Благодарность им выразил заместитель акима области Гани Ныгыметов. Ребят он назвал интеллектуальной элитой региона.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— Развитие государства определяется тем, какие условия созданы для детей, для их развития. Потому что дети — это будущее страны. Вы придёте на места наших министров, учителей, врачей. Вам строить дальше новый Казахстан.

Призовое место на республиканской олимпиаде — важная ступень на пути школьников, но не конечная точка. Впереди ещё больше побед, уверены ученики.

Айгерим Мукашева