Что может измениться в Конституции РК?

Пойдёте ли Вы на голосование по поправкам в Конституцию 5 июня? Такой вопрос мы задали петропавловцам.

БЛИЦ

— Я пойду голосовать, потому что это моя гражданская позиция.

— Обязательно! Я получил приглашение.

Должно что-то измениться, что-то новое должно быть. Мы надеемся на это.

— Обязательно примем участие. Это же наша страна, с удовольствием придёт проголосуем.

Что ждём? Наверное, какого-то улучшения условий, жизни казахстанцев.

Но, конечно, были и те, кто принимать участие в референдуме не планирует. Правда, сказать об этом на камеру почему-то не решились. Одна из причин — не знают, какие поправки им предлагают. На этот вопрос подробно ответили эксперты на площадке службы центральных коммуникаций. Одна из предлагаемых поправок касается передачи земли, её недр и ресурсов в собственность народа. Сейчас в Конституции прописано, что она принадлежит государству.

ЕРМЕК АБДРАСУЛОВ, профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева;

— И от имени народа государство должно в точности соблюдать эти нормы. Возможно, если будут более серьёзные вопросы, касающиеся земли и недр, наверное, народ может решить их через референдум. Или, если гражданин посчитает, что в вопросах пользования землёй и недрами ущемляют его конституционные права, может обратиться в Конституционный суд или к Уполномоченному по правам человека.

Ещё одна поправка касается избирательной системы. Сейчас казахстанцы, выбирая депутата, голосуют за партию и даже не знают, кто будет народным избранником на их участке. Его выдвигает победившая партия. Поправки предлагают сделать так, чтобы люди голосовали за конкретного человека. Будет несколько кандидатов со своими программами. И в случае, если избранный депутат только наобещал, но ничего не сделал, его можно будет переизбрать. В списке предлагаемых изменений также запрет для ближайших родственников президента занимать руководящие посты в госструктурах и квазигоссекторе. Глава государства не сможет вступать в политические партии. И вводится в поправках запрет на смертную казнь.

ЕРМЕК АБДРАСУЛОВ, профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева;

— В самых развитых демократических странах, особенно европейских, давно не применяется смертная казнь. Соответственно, преступность намного ниже, нет судебных ошибок, о которых мы часто говорим. И в общественном сознании прививается мысль, что лишать жизни человека никто не должен, даже государство.

В поправках предлагается вернуть конституционный суд, куда смогут обращаться граждане, если они считают, что каким-то нормативно-правовым актом, законом или постановлением правительства нарушаются их права. Если конституционный суд поддержит граждан, то закон или постановление отменят. Такие случаи в истории нашей страны были, пока конституционный суд не распустили. Также в поправках предлагается ввести уполномоченного по правам человека. Кроме того, в каждом регионе будет его представитель, к которому можно обратиться за помощью. Пока что в нынешней Конституции уполномоченного по правам человека нет.

Айгерим Мукашева