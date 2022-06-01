Более 3 тысяч нарушений скоростного режима выявили в СК

Новости МТРК

21:57 1 Июня 2022

Более 27 тысяч североказахстанцев привлекли к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения с начала года. Как свидетельствует статистика, большое количество нарушений ПДД связано с превышением скоростного режима. Таких фактов свыше 3 тысяч.

Полицейские напоминают, что в населённых пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч, а в жилых зонах и дворовых территориях — не более 20 км/ч. За превышение предусматривается штраф в размерах от 5 до 30 месячных расчетных показателей. Всего стражи порядка выявили более 11 тысяч грубых нарушений ПДД. Установили 1402 факта телефонных разговоров за рулём.

Анна Потеряева

Читайте также

Творческий вечер художественного руководителя ансамбля танца «Мәңгілік» Михаила Лахтина
Как может измениться роль маслихатов?
В очередь за правами: почему автодром в спецЦОНе не работал месяц?
Пойдут ли североказахстанцы на референдум?
85 лет благотворительной организации «Красный полумесяц»
Столбы с кнопкой «SOS»: как работает устройство?
Новости МТРК 13.05.2022
Новый проект против коррупции запустили в СКО
Передвижная выставка музея департамента полиции СКО открылась в историко — краеведческом музее
с.Заградовку посетил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров
Курсы кройки и шитья для уязвимых слоев населения открылись в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ АЭРОПОРТ НЕ УДАЛОСЬ ПРОДАТЬ