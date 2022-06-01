Более 3 тысяч нарушений скоростного режима выявили в СК

Более 27 тысяч североказахстанцев привлекли к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения с начала года. Как свидетельствует статистика, большое количество нарушений ПДД связано с превышением скоростного режима. Таких фактов свыше 3 тысяч.

Полицейские напоминают, что в населённых пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч, а в жилых зонах и дворовых территориях — не более 20 км/ч. За превышение предусматривается штраф в размерах от 5 до 30 месячных расчетных показателей. Всего стражи порядка выявили более 11 тысяч грубых нарушений ПДД. Установили 1402 факта телефонных разговоров за рулём.

Анна Потеряева