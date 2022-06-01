Акцию «Поменяй сигарету на конфету» провели в Петропавловске

Акция «Поменяй сигарету на конфету» прошла в одном из торговых центров г.Петропавловска. Её организовали активисты областного центра психического здоровья совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности при ДП.

Приурочили её к Всемирному дню отказа от курения.

ИРИНА ЯКИМОВА, психолог центра психического здоровья СКО:

— Можно проконсультироваться у врача-нарколога. Если есть возможность, желание бросить курить, если что-то не получается, то психологи нашего центра психического здоровья помогут, используя метод мотивационного консультирования, обсудить, что мешает, как сделать первые шаги. В любой ситуации, когда что-то меняешь, что-то бросаешь, лучше ориентироваться на маленькие шажочки.

Потому что избавиться от никотиновой зависимости за один день не получится. Это по собственному опыту знает Нурдаулет Ашимхонов. Молодой курильщик принял участие в полезной акции.

НУРДАУЛЕТ АШИМХОНОВ, житель г.Петропавловска:

— Когда был младше, с друзьями начал курить. Сейчас мне 22 года, попытки бросить были, но ничего не получалось. Сегодня решил снова отказаться от сигарет. Эта акция мне понравилась.

Специалисты областного центра психического здоровья планируют чаще проводить подобные акции.

Дарья Пышмынцева