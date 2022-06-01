1 июня на ипподроме «Кулагер» открылся новый конно-спортивный клуб

Новости МТРК

22:02 1 Июня 2022

На ипподроме «Кулагер» состоялось открытие нового конно-спортивного клуба. На мероприятие пришли юные североказахстанцы и их родители.

ГАЛИЯ ИБРАЕВА, помощник директора конно-спортивного клуба:
— Мы сами из деревни, я и мой супруг, поэтому в этом году у него возникла идея открыть конный клуб. Лошадей у нас сейчас 4, но, в будущем хотим еще большее количество лошадей.  У нас очень много планов, хотим завести хаски, открыть столовую, чтобы люди отдыхали.

Гостям представили показательные выступления нового конно-спортивного клуба. Со взрослыми и детьми здесь будут заниматься обученный тренер и его помощник.

БЛИЦ:
— Мне понравилось.00:15 Лошади, они были красивыми.
— Мне с детства нравились лошади и, конечно, это очень красиво и, наверное, требует многих усилий, чтобы научиться. Вообще замечательное место.

С особенными детьми в новом конно-спортивном клубе планируют заниматься бесплатно.

Дарья Пышмынцева

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