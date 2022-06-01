1 июня на ипподроме «Кулагер» открылся новый конно-спортивный клуб

На ипподроме «Кулагер» состоялось открытие нового конно-спортивного клуба. На мероприятие пришли юные североказахстанцы и их родители.
ГАЛИЯ ИБРАЕВА, помощник директора конно-спортивного клуба:
— Мы сами из деревни, я и мой супруг, поэтому в этом году у него возникла идея открыть конный клуб. Лошадей у нас сейчас 4, но, в будущем хотим еще большее количество лошадей. У нас очень много планов, хотим завести хаски, открыть столовую, чтобы люди отдыхали.
Гостям представили показательные выступления нового конно-спортивного клуба. Со взрослыми и детьми здесь будут заниматься обученный тренер и его помощник.
БЛИЦ:
— Мне понравилось.00:15 Лошади, они были красивыми.
— Мне с детства нравились лошади и, конечно, это очень красиво и, наверное, требует многих усилий, чтобы научиться. Вообще замечательное место.
С особенными детьми в новом конно-спортивном клубе планируют заниматься бесплатно.
Дарья Пышмынцева