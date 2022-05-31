Водитель скутера погиб в ДТП

В Северо-Казахстанской области участились случаи ДТП с участием двухколёсного транспорта. С наступлением весны в области произошло уже 3 таких происшествия. Одно из них с трагическим исходом. Авария произошла на автодороге «Челябинск — Новосибирск» близ села Покровки Мамлютского района. В ночь на 29 апреля 38-летний мамлютчанин на скутере оказался под колёсами двигавшегося вслед за ним рефрижератора под управлением 50-летнего гражданина Российской Федерации.

Акан Еркебуланов — старший следователь отдела полиции Мамлютского района:

— “В ходе ДТП житель г.Мамлютки от телесных повреждений скончался на месте происшествия. Данный факт внесён в ЕРДР по ст. 345 ч. 3 УК РК. На сегодняшний день по уголовному делу назначены все необходимые экспертизы”.

Также происшествия с участием скутеров происходили в областном центре Тайыншинского района.

Григорий Тыш — заместитель начальника управления МПС ДП СКО:



— “Стоит отметить, что в данных ДТП принимали участие мопеды и скутеры, неподлежащие регистрации по своим техническим характеристикам. Ими управлять можно, но стоит строго соблюдать ПДД, несоблюдение которых может привести к трагическим последствиям”.

Полицейские усиливают профилактическую работу, проводят беседы с водителями. Важно помнить, что следует использовать мотошлемы и световые приборы, не превышать скорость, не допускать к управлению лиц, не достигших 16-ти лет и не знающих ПДД.

Максим:

“Я вожу 2 года уже этот мотоцикл, здесь 49,5 кубов, я соблюдаю скоростной режим, соблюдаю все ПДД”

Так же, как и велосипедисты, достигшие 14 лет, водители мопедов и скутеров должны держаться правой стороны дороги, не создавать помех другим участникам движения. Перед совершением манёвра убедиться в его безопасности. Хотя для управления скутером не требуется сдавать экзамены на знание ПДД, соблюдать их необходимо в полном объёме. Это вопрос сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.