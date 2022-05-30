Выборы акима Новомихайловского сельского округа Мамлютского района

Анастасия Кузнецова, корреспондент

«В Мамлютском районе проходят выборы акима Новомихайловского сельского округа. С 7 утра в районе функционируют 4 участка. Один из них — в селе Новомихайловка».

С самого раннего утра сельчане спешат на избирательный участок, чтобы отдать свой голос и опустить бюллетень в урну. Выборы акима в округе проходят впервые. Поэтому все особенно надеются, что изменения во власти приведут и к изменениям в селе. Проблем накопилось немало, говорит Ольга Потолова.

Ольга Потолова, жительница с.Новомихайловка

«Это благоустройство села. Это водопровод. Потому что мы в округе, в районе наверное даже, остались единственными, у которых нет водопровода. Это миницентр наш, который стоит 15 лет, и мы никак его не можем отремонтировать. У нас сначала бежала кровля. Потом при помощи родителей, которые высказали свою позицию, перекрыли кровлю. А теперь пора бы сделать и двери, и окна новые, и линолеум. Кто бы ни пришел к победе я хочу сказать, что, прежде всего, нужно начать с того, что нужно собрать общественный совет и наметить план работы. Считаю, что все вместе, в команде мы добьемся больших успехов.

В Новомихайловском сельском округе проживают 1957 человек. Из них 726 живут в Новомихайловке. Здесь все как один говорят о проблеме с водопроводом. Надежды на нового акима возлагают все голосующие.

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«Мы сегодня пришли проголосовать. Мы считаем, что это очень важно для нашего села, для наших жителелй. Надеемся, что будут хорошие изменения у нас. Аким будет помогать нашему населению, слышать наши все обращения».

«Думаю, что лучше все будет. Все, какие вопросы у людей накопились, может решатся. 0.37 Основная проблема у людей — это вода, чтобы воду провели».

На пост будущего акима округа было 3 кандидата. Один самовыдвиженец, второй от народной партии Казахстана и третий кандидат — от партии Аманат. Жители говорят, они приезжали в село, проводили беседы.

За первый час пришли отдать свой голос более 90 сельчан.

Жанна Кожан, председатель избирательной комиссии

«У нас 572 жителя должны проголосовать. Также присутствуют члены комиссии в количестве 5 человек. 6 человек впервые голосующих. 1.08 С 7 утра мы активно работаем. Жители активно приходят, голосуют, делают свой выбор».

Голосование проходило до 8 вечера. После по подсчетам бюллетеней акимом Новомихайловского сельского округа был избран Рамиль Батырбаев, выдвинутый Мамлютским районным филиалом партии Аманат. Всего проголосовали в этот день 1262 человека, а за него отдали 823 голоса.

Анастасия Кузнецова