До 5 июня продлится ярмарка белорусской обуви в Петропавловске

Плоскостопие, проблемы с поясницей и позвоночником, головные боли — часто такое происходят из-за ношения неправильной обуви. Ортопеды советуют выбирать её тщательно. Особенно тем, у кого проблемные ноги: широкая стопа, косточка или высокий подъем.

ЕЛИЗАВЕТА КЛИМОВА, менеджер по продажам:

— «Приглашаем на ярмарку Белоруско-Российской обуви, вся обувь из натуральной кожи. Как правило, все болезни от ног поэтому нужно покупать качественную обувь. Обувь для проблемных ног, для тех у кого высокий подъём и широкое голенище. 00.27-00.35 работаем мы с 31 мая по 5 июня с 10 до 7 без перерывов и без выходных.»

Выставлены как мужские, так и женские образцы. Каждый найдет себе обувь своего размера. В этот раз радуют ассортиментом спортивной обуви и летних босоножек.

ИВАН КОВАЛЕНКО, менеджер:

Женская обувь по размерам начинается от 34 по 42-ой. Мужская обувь размерный ряд от 40 по 50. Работаем мы с 09:00 — 19:00 без выходных, без обеда и перерывов

В Петропавловске ярмарка пробудет до 5 июня. Приобрести желаемую модель можно по адресу: ул. Ш.Уалиханова, 15. Перед шоппингом можно ознакомиться с ассортиментом на официальной страничке ярмарки в Instagram-e @belorusskay.obyv.

Гюзель Закария