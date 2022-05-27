Североказахстанец осужден за ложное сообщение о взрывном устройстве

Новости МТРК

22:57 27 Мая 2022

58-летнего сельчанина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. В конце прошлого года, находясь в нетрезвом состоянии, он позвонил в службу ДЧС и сообщил о взрывном устройстве. Взрывоопасные предметы находились в одном из многоэтажных домов Петропавловска. Такая «шутка» обернулась для лжетеррориста уголовной ответственностью. Задержали подозреваемого в селе Киялы Аккайынского района. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Отметим, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Анастасия Кузнецова

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