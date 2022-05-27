Нет наркотикам: в СКО стартовал месячник борьбы с наркоманией

Новости МТРК

23:03 27 Мая 2022

В регионе стартовал месячник по борьбе с наркоманией. На первую встречу пригласили студентов колледжей, ведь наркозависимость среди молодых — порок современности. Если 10 лет назад портрет наркомана вырисовывался из ранее судимого 35-летнего мужчины, то сейчас это 14-летний подросток или же 25-летний парень.

ЖАНДОС БАСЫБАЕВ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:
— Сегодняшняя наркомания помолодела, потому что пришла такая беда как синтетические наркотики и не только в нашу страну. И они нацелены на молодежь. Распространение идет в социальных сетях. Обманным путем наркодилеры, манипулируя неокрепшими умами, вовлекают их в свою наркосеть. Они становятся «закладчиками». Итоги, конечно, печальные.

Борется с распространением наркомании и Алдияр Сагинов. 16-летний студент старается участвовать во всех акциях против зависимости от психотропных веществ. И это мероприятие о вреде губительного зелья первокурсник не пропустил.

АЛДИЯР САГИНОВ, студент колледжа СКУ:
— Мероприятие мне понравилось. Я считаю, что оно было информативным. Рассматривались проблемы касательно наркотиков. Я считаю, что эта проблема очень актуальна, но не придается нужной огласке.  Я считаю, что эта проблема решаема, но нужно долго стараться и работать. Нужно, чтобы дети не болтались без дела, пробуя всякую дрянь, а занимались чем-то полезным.

Проводить профилактические мероприятия в региональном департаменте полиции намерены до Всемирного дня борьбы с наркоманией, то есть до 26 июня.

ЖАНДОС БАСЫБАЕВ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:
— Начиная с сегодняшнего дня, будут различные конкурсы, мероприятия, которые проведут все госорганы. Это здравоохранение, ДП, управления физической культуры и спорта, управление внутренне политики. Проводиться будут на различных площадках в городе и уже к концу будут подведены итоги. Победители различных конкурсов наградим ценными призами и подарками.

Гюзель Закария

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