Казахстанские врачи будут зарабатывать больше полумиллиона тенге

Здравоохранение

23:06 27 Мая 2022

Как вырастут доходы казахстанцев рассказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. С 320 тыс. до 531 тыс. тенге увеличится зарплата врачей, у средних медицинских работников — со 173 тыс. до 250 тыс. тенге. Программа по повышению доходов, презентованная Правительством РК в апреле, рассчитана до 2025 года. Когда именно медики будут получать такие зарплаты, зампремьера не уточнил. Он также сообщил, что с апреля текущего года с 5 до 48% повысилась заработная плата 258 тыс. человек — производственного персонала группы компаний фонда «Самрук-Казына». При этом предпочтение отдавалось низкооплачиваемым работникам в сфере услуг. Реализация проектов положительно скажется на благосостоянии около 4 млн граждан. Ожидается, что доходы вырастут у почти 850 тыс. врачей, педагогов, ученых и других работников бюджетной сферы.

Анастасия Кузнецова

Читайте также

Новый компьютерный томограф установили в многопрофильной городской больнице
Возможность получить ответ: в многопрофильной областной больнице провели встречу с населением
Герои в белых халатах. Как работают врачи многопрофильной детской областной больницы
7 категорий лиц подлежат обязательной противовирусной вакцинации