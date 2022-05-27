Казахстанские врачи будут зарабатывать больше полумиллиона тенге

Как вырастут доходы казахстанцев рассказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. С 320 тыс. до 531 тыс. тенге увеличится зарплата врачей, у средних медицинских работников — со 173 тыс. до 250 тыс. тенге. Программа по повышению доходов, презентованная Правительством РК в апреле, рассчитана до 2025 года. Когда именно медики будут получать такие зарплаты, зампремьера не уточнил. Он также сообщил, что с апреля текущего года с 5 до 48% повысилась заработная плата 258 тыс. человек — производственного персонала группы компаний фонда «Самрук-Казына». При этом предпочтение отдавалось низкооплачиваемым работникам в сфере услуг. Реализация проектов положительно скажется на благосостоянии около 4 млн граждан. Ожидается, что доходы вырастут у почти 850 тыс. врачей, педагогов, ученых и других работников бюджетной сферы.

Анастасия Кузнецова