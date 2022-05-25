Выпускники каких специальностей легко находят работу?

Трудоустройство молодёжи обсудили на заседании общественного совета в областном маслихате. Провели анализ: студенты каких специальностей в колледжах потом с лёгкостью находят работу. В этом списке оказались товароведы, техники-электрики, ассистенты фармацевтов, ветеринарные санитары и техники-строители. А вот самые низкие показатели по трудоустройству у дизайнеров, дорожных инспекторов, техников-программистов.

ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Из 3317 выпускников трудоустроены на рабочих местах 2398 человек (72,2%), продолжили обучение в вузах — 242 человека, поступили на другие специальности в ТиПО — 127, служба в ВС РК — 233 человека, выбыли — 43 человека, декрет — 135, не трудоустроены — 139 (4,1%).

Также у молодых людей есть возможность воспользоваться господдержкой. Речь о национальном проекте по развитию предпринимательства. С начала года им воспользовались 1300 представителей молодёжи. Больше половины — из села.

Ринат Ельжасов, и.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— В рамках нацпроекта меры господдержки оказываются по следующим направлениям: профессиональное обучение, содействие в реализации бизнес-идеи путём предоставления безвозмездного гранта, трудоустройство на социальные рабочие места, направление на молодёжную практику.

Для тех, кто хочет открыть своё дело, предусмотрены безвозмездные гранты до 400 МРП, это больше млн тенге. В этом году планируют предоставить 338 грантов на общую сумму 430 млн тенге. 30 молодых североказахстанцев уже воспользовались шансом воплотить бизнес-идею.

Ринат Ельжасов, и.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Для развития навыков в 2022 году планируем предоставить возможность порядка 500 безработным из числа молодёжи пройти бесплатное профобучение, переобучение, т.е. получить другое востребованное образование.

Обсудили на заседании и реализацию программы «Рухани жаңғыру». За 4 месяца текущего года провели 870 мероприятий, в которых участвовали 230 тысяч человек.

Айгерим Мукашева