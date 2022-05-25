120 студентов выпустятся из НИШ г.Петропавловска в этом году

Назарбаев интеллектуальная школа Петропавловска считается одной из сильнейших в северном регионе. Ее студенты показывают хорошие результаты на олимпиадах разных уровней, а также на конкурсах научных проектов.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор Назарбаев интеллектуальной школы г.Петропавловска:



— Наши ученики участвовали в хакатоне, который проводил Microsoft, заняли первое место, сейчас выступили во втором этапе, ждем результатов.

Корея, Объединенные Арабские Эмираты, США. Это далеко не весь список стран, в ВУЗы которых выпускники Назарбаев интеллектуальной школы получили гранты на обучение.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:



Тамирлан Мейрам долго и кропотливо шел к своей цели и получил безвозмездный грант на обучение в университет Абу-Даби. Североказахстанец будет учиться в высшем учебном заведении, которое входит в мировой топ-50.

ТАМИРЛАН МЕЙРАМ, выпускник Назарбаева интеллектуальной школы г.Петропавловска:



В 2022 году стены НИШ покинут 120 молодых и перспективных студентов, 18 из них претендуют на красный аттестат.

Дарья Пышмынцева