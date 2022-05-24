Петропавловский детский центр социального обслуживания «Арман» ведёт набор детей

Новости МТРК

21:53 24 Мая 2022

В центре социального обслуживания «Арман» проживают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для них центр «Арман» в буквальном смысле означает «мечта». Здесь ребята находят друзей, интересно проводят досуг, развиваются интеллектуально и творчески.

Татьяна Лузакова, директор Петропавловского детского центра социального обслуживания «Арман»:

— Наш дом, наш центр оказывает различные социальные услуги. Это и медицинской направленности. У нас есть ЛФК, массаж, бассейн, ездят в конную полицию катаются на лошадях, занимаются с логопедом, психологом.  Все дети поют, играют на музыкальных инструментах, участвуют в конкурсах и для многих это потом становится профессией. Все наши выпускники поступают удачно в учебные заведения, успешно осваивают профессию, устраиваются на работу, создают свои семьи и это является нашей главной целью и задачей.

Сегодня в центре особенная атмосфера. Из его стен выпускается в свободный полет Рината Рамазанова. Девушка окончила 11 классов. В её честь подготовили праздничный концерт, навестили родной интернат и выпускники прошлых лет.

На выпускном вечере с трепетом и волнением слушает выступления ребят мама Ринаты. Песню подготовила и сама девушка. Планы у неё грандиозные. Сначала хотела стать учителем или врачом, но сегодня мечтает о музыкальной карьере.
В раннем детстве Рината получила диагноз ДЦП. О центре узнали случайно, когда лежали в больнице, говорит мама выпускницы. Отправить ребенка в центр — такой шаг был нелегким, но всё-таки его сделали. Сейчас родители счастливы, что приняли когда-то такое решение.

Вера Биба, мама выпускницы:

— Столько любви, тепла и заботы оказали сотрудники центра детям. Я очень им за это благодарна. 1.16 Мы приехали с мужем посмотрели. Нам все понравилось. И местность прекрасная, и сам интернат уютный. Долго думали, но приняли решение, что ребенок должен социализироваться.1.43 По прошествию этих лет мы заметили глубочайшие изменения в ребенке. Она стала открытой, она всегда тепло отзывается о своих воспитателях.

Детский центр социального обслуживания «Арман» работает уже 23-й год. Выпустили порядка 80 детей. Сейчас здесь проживают 12 человек. Ведётся новый набор.

Татьяна Лузакова, директор Петропавлоского детского центра социального обслуживания «Арман»:

— Вы можете обращаться по номеру 8 747 592 31 35. Адрес наш: ул.Надежды, 20. Вы можете приехать, посмотреть, привезти сюда детей. 3 недели планируется летняя площадка. Мы будем большое внимание уделять досугу. Планируем посетить очень много организаций, предприятий.

Анастасия Кузнецова

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