О выдающемся батыре, уроженце СКО, выпустили книгу

Защищать Родину — священный долг! Эти строки написаны в книге о выдающемся батыре, уроженце Северо-Казахстанской области Мыктыбае батыре. Он родился в селе Баян Жамбылского района в 1720 году, был соратником Абылай хана, защищал Великую Степь. Ученые совместно с родственниками батыра и при поддержке руководства военной академии собрали документальные свидетельства и другие материалы о его жизни, которые обощили в данной книге. История героя служит примером для курсантов Академии Национальной гвардии. Кроме того, с места погребения батыра, из Карагандинской области, привезли горсть земли и перезахоронили его на Родине в прошлом году. Сейчас рассматривается вопрос об установлении стелы Мыктыбаю батыру в нашей области.

Жанбатыр Сартаев, доктор медицинских наук, профессор, академик военных наук РК и РФ:



— Он очень сильный, храбрый был батыр. Один джунгарксий батыр ему сказал, когда проиграл схватку в сражении, «я за свою жизнь табун лошадей отдам». Но батыр поднял противника на копье. Сказал, что свой род не предаст, что защищает родную землю. Умирая, джунгар проклял батыра на 7 поколений. Не могли джунгары его сразить в бою и, оказывается, отравили его в итоге. Это случилось в Карагандинской области. Там же и был похоронен Мыктыбай батыр недалеко от мазара Батыр Баяна.

Анастасия Кузнецова