Кумар Аксакалов в Акжарском районе

Вырастить тысячу голов скота на небольшом участке земли разом позволяет откормочная площадка. Такую возводят в Акжарском районе. Ее глава региона Кумар Аксакалов посетил в первую очередь. Планируют здесь разводить буренок мясной породы «абердин ангус». За время выпаса как раз они насытятся жирами, наберут вес быстрее и эффективнее.

Темир АРГИМБАЕВ, директор ТОО «Береке Акжар»:



— В прошлом году в конце мая завезли 500 голов. В феврале провели искусственное осеменение коров, в июне ждем приплод. Общее поголовье сейчас 800 голов.

По завершении строительства откормочной площадки, планируется оно в июле этого года, здесь могут содержаться до 2,5 тыс. голов КРС.

В июле завершат в районе и ремонт внутрипоселковых. 6 улиц в Талшике покроют асфальтом. Всего работами в Акжарском охватят почти 40 км дорог. И здесь важно качество полотна. Не обойдется без народного контроля и экспертизы специалистов.

Жолдыбай ТЕНТЕКОВ, директор филиала «Национального центра качества дорожных активов» по СКО:



— «На данный момент в Акжарском районе 2 инспекционных выезда сделали. Собрали материалы, в основном, щебень и битум. Материалы сейчас находятся на испытании. По дорогам выписали предписания. Они сейчас исправляют».

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— Именно качество дорог нужно соблюдать, смотреть. Поскольку средства выделяются существенные. В 100 населенных пунктах мы внутрипоселковые начали ремонтировать. Конечно, не все сразу, где-то одну улицу, где-то две В этом году выделено для ремонта в 6 населенных пунктах: Талшик, Дауыт, Уялы, Ленинградское, Киевское и Горьковское.

Благоустройство в Талшике идет полным ходом. Осенью прошлого года здесь к центральному отоплению подключили 11 социальных объектов и 8 жилых домов. Теплом обеспечивает жителей котельная ТОО «Сапро-Нат». Есть лишь один нюанс — услуга дороговата.

И это правда, сумма в счетах зависит от количества подключенных абонентов. Пока работают в котельной по временному тарифу, но уже в этом году перейдут на постоянный.

Аль-Таир Сыздыков , директор ТОО «Сапро-Нат»:

— У нас общая политика такая: для физ. лиц расходы минимизировать за счет бюджета. Поэтому для физ. лиц повышения не будет. Глава региона отмечает, приоритетными задачами сейчас являются проведение дорог, воды и тепла в селах. Работу по последнему усилили 2 года назад.

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы эту работу ведем с 2020 года. На сегодня подключено по области 127 домов многоэтажных к центральному отоплению.



В 12 км от Талшика в селе Кулыколь Кумар Аксакалов встретился с трудовым коллективом ФХ «Дамир». 20 человек собрались, чтобы задать интересующие вопросы главе региона.

А после аким области провел встречу с населением уже в Уялинской средней школе, где выступил с докладом. С 2017-го года в Акжарском районе не строилось ни одной молочной фермы. Это не самый лучший показатель, говорит Кумар Аксакалов. Хотя со стороны государства есть весомые меры поддержки.

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— При покупке КРС за рубежом государство выплачивает субсидии в размере 400 тыс. тенге за каждую голову. При этом на каждый литр молока от государства выделяется 180-220 тенге субсидий. Мы покрываем половину расходов.

В районе имеется только один молочный комплекс на 600 голов ФХ «Бекет». Всего у фермера вместе с мясными породами насчитывается 1800 буренок, а еще держат 2000 лошадей. Ежегодно хозяйство растет и вкладывается в развитие села.



Марат ШАПЕНОВ, руководитель ФХ «Бекет»:



— Оказана помощь инвалидам и пенсионерам ко День пожилых на общую сумму 500 тыс. тенге. Принимаем активное участие в строительстве мечети в с. Уялы. На ремонт локального водоснабжения в с. Аксары, с. Уялы выделено более 1 млн тенге.



А еще зимой расчищают дороги и в рамках меморандума взяли на себя еще ряд обязательств. Теперь будут помогать формировать стабфонд и оказывать поддержку уязвимым слоям. А со стороны государства в этом году в районе проведут воду.

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— В этом году по области довести воду планируется в 55 сел. В Акжарском районе в 2022-ом отремонтируют локальную станцию, которая обеспечит водой села Улгили Аксары, Баймырза, Горьковское, Ленеинградское и Уялы.

Провел после встречи Кумар Аксакалов личный прием граждан. Посетили кабинет около 10 человек.

После с полевыми работами уже на посевных КХ «Болат» акима области ознакомили местные аграрии. Урожайность пшеницы в прошлом году в районе составила 16 ц/г. Этот показатель планируют увеличить за счет минеральных удобрений. При этом отмечают аграрии, уровень влаги в почве выше, чем в прошлом году.

В завершение рабочей поездки в Акжарский район глава региона посетил с. Горьковское. Здесь свои тренировочные будни проводил паралимпиец Александр Герлиц.

Александр Герлиц, отец призера Паралимпиады в Токио:

— Вообще любил он просто бегать. Короткие дистанции — его конек. Он побеждал на них. 12,4 с. и 12,1 с. он показывал.



Местным спортсменам, пршедшим на встречу, аким области пожелал таких же успехов как и у знаменитого земляка.

Кумар АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



— Желаем нашим молодым спортсменам, которые здесь собрались равняться на старших, которые показывают своим примером, что безвыходных ситуаций не бывает. Нужно просто работать над собой, чтобы добиваться результатов.

Здесь же собравшиеся сделали фото на память.

Гюзель Закария